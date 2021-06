Laguna Blanca de mis abuelos: una estancia magallánica – Sergio Reyes – Libros y lecturas

Este libro, escrito por mi amigo Eduardo Vergara Davis, fue publicado en agosto de 2019, lamentablemente por Ediciones El Libero. Digo lamentablemente por la tendencia editorial de El Libero, de derecha recalcitrante. Igualmente, descargo que estuve al tanto de los intentos por parte del autor de encontrar otras editoriales que lo publiquen que cobraban cantidades exorbitantes por hacerlo. El Libero, entonces, fue quien presentó una cotización de producción que le permitió a Vergara proceder con la publicación de este libro macizo de 386 páginas, tamaño carta, con una profusa cantidad de ilustraciones y fotografías. Así es que la editorial utilizada no le resta ni un milímetro a la contribución a la historia de Magallanes que aportó Vergara Davis.

Es importante aclarar de partida que estas historias sobre Laguna Blanca no son necesariamente, la historia de los dueños de la estancia, aunque si se revelan datos importantes sobre dicha propiedad. Esta es la historia colectiva de las y los trabajadores de Laguna Blanca. En ese sentido el titulo puede no representar bien la situación, porque esta estancia nunca fue “de” los abuelos del escritor, sino más bien decir “del tiempo de los abuelos.” Más preciso aun, se trata del tiempo de los abuelos maternos del escritor, de los Davis, esa rama “gringa” de su familia. Todo comenzó con James Davis Goss que llegó a Magallanes desde las Islas Malvinas (o Falkland, como la bautizaron los ingleses, que hoy, guerra de por medio, mantienen control colonial de dicha tierra). Llegó Davis contratado como aprendiz de carpintero a los 15 años de edad, y fue a parar a la estancia Laguna Blanca porque su jefe había recibido el encargo de construir “la Casa Grande”, la casa patronal, que se terminó de construir, al estilo británico, en 1920. Antes de eso Davis se casó a fines de 1919 con doña Ana Ruczinsky, de origen Alemán.

No es mi intención recontar el libro, sino darle al lector de esta revisión de libro, una idea de qué se trata este trabajo. Por eso el párrafo anterior da cuenta de los comienzo de esta historia de trabajadores. Porque este James Davis pasó de ser aprendiz de carpintero a trabajador de planta de la estancia, por su entusiasmo y dedicación al trabajo. Luego pasaría a ser capataz, hasta llegar al cargo de sub-administrador. Toda su vida adulta la vivió, junto a su familia, viviendo y trabajando en la estancia.

Lo que se revela a partir de esta partida es la historia de la familia directa de Davis, hijas, hijos, nietas, nietos, bisnietas, bisnietos. El escritor es uno de los nietos. Interesantemente, Vergara Davis, nos guía de manera organizada por esta genealogía de su familia, desde la perspectiva de lo que él llama la “pandilla de chicos”. Desde ahí se desprende entonces, pero siempre anclado en la base familiar, a una cantidad impresionante de personajes, trabajadores, hombres y mujeres, que pasaron trabajando por la estancia. El autor se dio el trabajo de buscar a los sobrevivientes o, en su defecto, a los familiares de aquellos que habían fallecido, para entrevistarlos, formando así una rica vivencia histórica de este microcosmos ganadero en Magallanes desde 1920 hasta nuestros días. En total se presentan en el libro más de 30 historias, incluida digámoslo por transparencia la de “Un estudiante de verano”. Ese estudiante fui yo, quien trabajó por unos meses en vacaciones en la oficina contable de la estancia en 1973, en medio de la Reforma Agraria, cuando la estancia ya había sido expropiada.

Pero, este no es solamente un libro de testimonios. El autor se dio el trabajo de explicar, con lujo de detalles para quienes desde sus vidas citadinas no pueden siquiera imaginar cómo funciona una empresa de la naturaleza de las grandes estancias ganaderas magallánicas, aspectos de su historia y formación, el área geográfica, su estructura operacional, la administración y logística, el ganado lanar usado, las faenas tradicionales, los ovejeros, hidrografía y clima de la cuenca. Tampoco podían faltar para un ingeniero comercial los aspectos financieros de la Sociedad Ganadera, dueña de la estancia.

De igual manera, Vergara Davis entrega documentación y análisis para un proceso que muy poco o nada se aborda, la Reforma Agraria en Magallanes, que impactó y cambió la vida de muchos, aun cuando lo más espectacular se dio en términos de expropiaciones durante el período de la Unidad Popular. La Reforma Agraria, sin embargo, no empezó con Allende, sino con Alessandri, pasando por Frei, donde surgieron cooperativas y asentamientos campesinos, que igualmente propusieron un cambio en la tenencia de la tierra. Laguna Blanca fue expropiada en 1972, y de esto da buena cuenta el relato del escritor ya que fue vivenciado por sus propios personajes, incluido su tío Don Jorge Davis que pasó de ser administrador de la estancia a Presidente del Comité de Gestión por voluntad democrática de sus trabajadores. Luego vino, en 1973, el golpe cívico-militar, y la contrarreforma agraria no se dejó esperar. Dado que el foco de atención del libro es la estancia Laguna Blanca, se relata aquí material que para muchos puede ser desconocido. Por ejemplo, de cómo se re-privatizaron las tierras, con una subdivisión de tierras que comenzó en 1976, y a quiénes estas fueron asignadas. No se relata si en este periodo de tres años hubo interventores militares a cargo de la estancia.

El microcosmos social de Laguna Blanca es único, pero seguramente refleja la vida de muchas de las estancias magallánicas dedicadas a la ganadería lanar que nutrían los mercados europeos, en particular los ingleses, del tesoro que cada oveja crecía en su cuerpo, para luego ser esquilado, seleccionado, enfardado y enviado al exterior, transformándose en divisas para los dueños de las estancias. Es este mundo al que nos transporta este excelente libro, también único en su género testimonial. Es una mezcla de ameno e informal relato de los personajes del libro, junto a importantes datos duros, y las historias de estas familias de trabajadores que son el centro de atención del escritor. El libro está disponible en formato papel, pero también en formato digital Kindle, vía Amazon.

Debemos agradecer al escritor por la generosidad de compartir su propia vida y la de sus familiares, junto a las vidas con quienes estos compartieron en el mundo laboral, y por ese intermedio, dejar plasmados pedazos de la historia de nuestra región. Estimado amigo Vergara, ¡Buen trabajo!

FICHA TECNICA

TITULO: Laguna Blanca de mis abuelos. Una estancia magallánica.

AUTOR: Eduardo Vergara Davis

ASIN ‏: ‎ B07XTNNN3J (Edición digital)

ISBN: 978-956-9981-10-4 (Edición en papel)

FECHA: Agosto 2019

Editorial El Líbero, Santiago. Chile.

