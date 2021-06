Liceo Donald Mc Intyre de Puerto Williams firma convenio como Liceo Bicentenario, para mejorar su calidad educativa

• Seremi de Educación Rodrigo Sepúlveda Tagle viajó a la comuna de Cabo de Hornos para sellar el compromiso de la comunidad educativa.

*Comunicado de Seremi de Educación de Magallanes y Antártica Chilena.

Imágenes de Gobernación Antártica Chilena.

Hasta Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos en la provincia Antártica viajó el Seremi de Educación de Magallanes, Rodrigo Sepúlveda Tagle, para firmar junto a la comunidad educativa del Liceo Donald McIntyre Griffiths, el Compromiso como Liceo Bicentenario que le otorga un sello de calidad educativa.

En la actividad que se llevó a cabo en dependencias del establecimiento más austral del mundo, estuvieron presentes varios representantes de los estudiantes, padres y apoderados además de la directora del establecimiento Roxana Murgan, Gobernador de la Provincia Antártica Nelson Cárcamo y el alcalde y sostenedor educacional Patricio Fernández.

Esta ceremonia de firma del compromiso tiene como objetivo reforzar el apoyo de toda la comunidad escolar para alcanzar las metas educativas “Bicentenario”, junto con representar la incorporación oficial de este establecimiento, uno de los nuevos 120 liceos que a partir de este año se suman a la red de 320 colegios comprometidos a inicios de Gobierno del presidente Sebastián Piñera, pudiendo llegar con esta exitosa política educativa a más de 248 mil niños y jóvenes en todo Chile.

Tal como lo recalcó el Seremi Educación Rodrigo Sepúlveda Tagle, “Hoy día estanos cumpliendo un proceso administrativo que va a impulsar el trabajo del equipo técnico pedagógico, el de los asistentes de la educación, de los docentes, el que cumplen los padres y apoderados y los alumnos. Ser Liceo Bicentenario le otorga al establecimiento un estatus y una mirada distinta, donde con un proyecto educativo vamos a mejorar la calidad de la educación. Estar en Puerto Williams, en Cabo de Hornos, nos da una mirada general de que no todo se hace en Punta Arenas. Estamos hoy en el lugar más austral del mundo, en un lugar privilegiado con alta calidad de vida, firmando este convenio Bicentenario que involucra mucha responsabilidad. Esperamos que con este apoyo podamos levantar y mejorar la educación pública de la comuna de Puerto Williams”.

Por su parte, el alcalde de Puerto Williams y sostenedor, Patricio Fernández valoró la denominación recibida por el liceo. “Estamos muy felices, porque nosotros lo pedimos como municipio y sostenedores, en parte como un bien común que es mejorar la educación en Puerto Williams. Pero cuando uno dice mejorar la calidad de la educación, lo que estoy diciendo es que acá hay un compromiso de parte de los docentes, de los asistentes de la educación, de todo el equipo directivo del establecimiento educacional para que avancemos y sigamos creciendo en materia educacional en Puerto Williams”.

“Los liceos Bicentenario han marcado presencia en el último tiempo porque precisamente permiten que los alumnos logren mayores expectativas y puedan tener una mejor preparación académica. El alumno de un liceo Bicentenario pasa a ser actor importante de su aprendizaje”, agregó el Gobernador de la Provincia Antártica, Nelson Cárcamo, quien también participó de la ceremonia.

Finalmente, Roxana Murgan, directora Liceo Donald McIntyre se mostró emocionada por este reconocimiento. “Es un reconocimiento los profesores, asistentes y las familias de nuestro liceo, pero también a la comunidad completa. Me parece excelente y me parece que es un compromiso que se le está haciendo a todo el sistema educativo, que va a todos los colegios, profesores y a la familia chilena, que han estado siempre comprometidas con la educación y me encantaría que todos los liceos fueran Bicentenario y tuvieran este mismo reconocimiento”.

Liceos Bicentenario

Liceos Bicentenario es un programa iniciado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, el año 2010, que busca apoyar a establecimientos educacionales para que alcancen, recuperen y/o mantengan estándares de calidad, con el objetivo de que miles de jóvenes a lo largo de todo Chile, puedan acceder a mejores herramientas y oportunidades para enfrentarse al futuro.

Un Liceo que adquiere el sello Bicentenario hace un compromiso con la calidad de la educación de su establecimiento, ya que toda la comunidad escolar comprende que un Liceo Bicentenario representa una oportunidad para sus estudiantes de manera integral. Es por esto que el programa busca instalar capacidades en los establecimientos, de manera que ellos logren mejoras significativas y puedan seguir entregando educación de calidad de manera autónoma.

Junto al Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Wlliams, también comparten el sello Bicentenario los liceos María Mazzarello y Politécnico Luis Cruz Martínez de Natales; Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir y Liceo Luis Alberto Barrera e Instituto Superior de Comercio José Menéndez en Punta Arenas.