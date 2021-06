Limpieza de playas: contribuir con la ciudad y promover el respeto y cuidado del medioambiente

Iniciativa de la gobernación provincial, con la colaboración de la Municipalidad de Punta Arenas, INJUV Magallanes y ONG Magallania

Punta Arenas, junio 26 de 2021 Un operativo de Limpieza de Playas en el sector comprendido entre la calle Rómulo Correa y Avda. Colón, organizó la Gobernación provincial de Magallanes, que tuvo lugar hoy sábado, desde las 9:00 hasta las 12:30hrs. Liderada por el gobernador provincial de Magallanes, Alejandro Vásquez Servieri, la iniciativa contó con la colaboración de la Municipalidad de Punta Arenas, INJUV Magallanes, ONG Magallania y funcionarios de gobernación.



Nuestro país cuenta con 6435 km de costa y nuestra historia está vinculada con el mar, por eso el dirigir la vista hacia el borde costero de nuestra ciudad y ver más allá, es un asunto que debería convocar a toda la comunidad. La iniciativa de la gobernación tiene como objetivo generar conciencia en la comunidad sobre los problemas que trae consigo la basura, el daño que causa al medioambiente y la urgencia de que las personas reaccionen



Tres toneladas aproximadamente, fue el volumen de basura y desechos recolectados en el operativo de limpieza, organizado por la Gobernación provincial, los voluntarios se dieron a la tarea de recolectar desechos como plásticos, latas de cerveza, vidrios, restos de animales botellas de vidrio, tapas y envases plásticos y todo tipo de elemento que pudiese afectar al medio ambiente, a los ecosistemas marinos y a quienes asistan a la playa a disfrutar de un momento de recreación y sano esparcimiento.



Al respecto el Gobernador Alejandro Vásquez manifestó que “La cantidad de basura acumulada da cuenta de la necesidad de seguir creando conciencia en la comunidad sobre los efectos negativos que ésta tiene en el medioambiente, en la vida marítima y en las personas. Tenemos que hacer un esfuerzo, no sólo de limpiar, sino que todas las personas debieran tomar conciencia sobre la importancia de mantener un entorno limpio. Sobre la importancia de no dejar basura en los lugares que visita, o transita. Si no hay un receptáculo cerca, pues llévela a su casa. Somos nosotros, todos quienes compartimos una comuna, una ciudad, un país, los primeros responsables del cuidado de nuestro entorno y de cuidar el medioambiente”.



Por su parte, Christian Muñoz Oyarzo, jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas, explicó la importancia que tiene para su departamento y para la Municipalidad una actividad como ésta reflejan “lo importante que significa el trabajo mancomunado para mantener limpia y libre de basura nuestra comuna. Para la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas es muy importante que este trabajo sea un precedente, que este tipo de actividades se puedan ir repitiendo, siendo más regulares en el tiempo, quizás con una mayor participación ciudadana, con el único fin y objetivo de generar conciencia en todos los habitantes de nuestra comuna”

El Jefe de Medio Ambiente de la Municipalidad, recordó lo que dice frecuentemente el Alcalde Claudio Radonich “Una ciudad limpia, es la ciudad que menos se ensucia”, y en ese sentido reafirmó que mantener limpios todos los espacios públicos, es una responsabilidad de todos quienes habitan la comuna.



Finalmente, el gobernador Alejandro Vásquez, agradeció la colaboración a los voluntarios que trabajaron desde temprano, todos funcionarios de Municipalidad de Punta Arenas, Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, gobernación y a la ONG Magallania, en la tarea de limpieza de esta extensa franja de borde costero. Tanto el Gobernador, como el Jefe de Medio Ambiente valoraron la disposición y entusiasmo de cada uno de los participantes.



Luego del operativo de limpieza de playas, el material acopiado en bolsas provistas por la municipalidad, en distintos puntos de la Avda. Costanera, fue retirado por camiones de la misma institución.