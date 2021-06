Según CADEM, Lavin, Jadue y Provoste lideran preferencias para la elección presidencial de noviembre

El sondeo, cuyos resultados fueron difundidos este lunes, dio cuenta que en el conglomerado de derecha le siguen al abanderado de la UDI Sebastián Sichel (23%), Ignacio Briones (11%) y Mario Desbordes (10%).

encuesta Cadem, cuyos resultados se dieron a conocer este lunes, estuvo marcada por el inicio del periodo de campaña para las elecciones primarias presidenciales, que se realizarán el próximo 18 de julio.



La medición dio cuenta que, en Chile Vamos, lidera Joaquín Lavín con el 46% de las preferencias, seguido por Sebastián Sichel (23%), Ignacio Briones (11%) y Mario Desbordes (10%).



Daniel Jadue encabeza la elección del Frente Amplio-PC, con el 54% de las preferencias, mientras que Gabriel Boric obtendría un 40%.

En relación a la carrera a La Moneda se mantiene el triple empate entre Lavín, Provoste y Jadue, todos con un 13% de las preferencias, seguidos por Pamela Jiles (8%), Gabriel Boric (6%), Sebastián Sichel (5%), José Antonio Kast (5%) y Franco Parisi (5%).



Luego se ubican Paula Narváez (3%, +1pto), Ximena Rincón (2%), Mario Desbordes (2%), Ignacio Briones (1%, -1pto) y Carlos Maldonado (1%). En tanto, el 21% dice que no votaría por ninguno de los candidatos, no sabe o no responde



Respecto ala participación que tendrán los comicios, el 47% aseguró que no votará el próximo 18 de julio, frente al 26% que asegura que participará en las primarias del PC–FA y el 19% que concurrirá a la elección que definirá al candidato de la derecha