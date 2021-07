Asisten en postulaciones al Bono Alivio Mypes en jornadas de Gobierno en Terreno de Última Esperanza

– Las postulaciones a este bono que va en ayuda de las micro y pequeñas empresas, estarán abiertas hasta el 2 de agosto.



El Pueblo Artesanal Etherh Aike es el recinto que esta semana albergará las nuevas jornadas de Gobierno en Terreno realizadas en la provincia de Última Esperanza, las cuales están enfocadas en entregar asistencia a la comunidad respecto a las postulaciones al Bono de Alivio para las Mypes.

Para ello, se cuenta con la presencia de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Centro de Negocios Sercotec, Municipalidad de Natales, Gobernación Provincial, y además, personal de la Seremi de Salud para orientar a las personas respecto a las disposiciones de la fase 3 del Plan Paso a Paso.

Sobre la realización de estas jornadas, la Gobernadora Ericka Farías comentó “invitamos a todas las personas a concurrir al pueblo artesanal, acá contamos con funcionarios capacitados que los podrán ayudar a postular y resolver todas sus dudas respecto a este Bono de Alivio para las Mypes. Nuestra idea es acercar todos los servicios del Gobierno a través de estas instancias, así que nos pone muy contentos poder hacerlo en un lugar tan característico de Natales como el pueblo artesanal”.

En tanto, el jefe de la oficina provincial del SII, Marco Traba, señaló “estamos atendiendo principalmente a microempresarios y pequeños contribuyentes que necesiten solicitar el bono y no sepan cómo hacerlo, también estamos otorgando claves iniciales porque hay muchas personas naturales que no la tienen, así es que estamos disponibles para ayudar a todo aquel que lo necesite”.

Una de las beneficiarias de este bono es la artesana Fideliza Vargas, quien señaló “va a ser una ayuda muy grande porque significa que puedo comprar más insumos para tener más productos en venta para la temporada”. Asimismo, sobre la realización de este Gobierno en Terreno agregó “estas jornadas en el pueblo artesanal me parecen súper beneficiosas, ya que al no saber cómo postular, no iba a poder hacerlo, así que para mí fue un beneficio súper grande”.

Finalmente, la gobernadora agregó “existen muchas mujeres que tienen una micro o pequeña empresa, y este beneficio del Gobierno entrega un monto adicional de un 20% para aquellas mujeres que son titulares de sus empresas, así que estamos muy contentos por esta noticia y agradecidos de todas las instituciones que nos acompañan”.

En esta oportunidad, las jornadas de Gobierno en Terreno se realizarán hasta el viernes 9 de julio de 15:00 a 17:00 horas en el Pueblo Artesanal Etherh Aike. Asimismo, es importante mencionar que el 8 y 9 de julio, también estará disponible el bus de Antígeno Móvil para realizar testeos en la comunidad, cuyos resultados podrán estar disponibles en aproximadamente 30 minutos.