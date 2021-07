Asociación de Trabajadores ANTRASE en estado de alerta, por falta de mejora de infraestructura y falta de personal en centro privativo de libertad en Punta Arenas

La Asociación de Trabajadores Sename (ANTRASE) no hemos declarado en estado de alerta producto de más de diez años de espera a respuestas concretas en temas de ampliación del centro, lugar de traslado en caso de emergencia, dotación de funcionarios de trato directo, activación de infraestructura en el centro.

Queremos dar a conocer sobre la ampliación del centro que desde el 2007 que se nos ha ofrecido distinto tipo de proyecto de ampliación, sin concretarse ninguno hasta la fecha, necesitamos instalaciones para talleres urgente, además tallerista y aumento de presupuesto para tal , sistema femenino que cumpla los estándares de cálida necesario, mejoramientos necesario en la infraestructura del centro ( Baños, duchas, oficinas de educadores, cobertura de paso de administración hacia el interior del centro, entre otros), este proyecto hoy nuevamente esta postergado por nuestras autoridades nacionales del servicio.

Hoy nos encontramos en una situación compleja en caso de algún tipo de emergencia que afecte a nuestro centro donde tengamos que trasladarnos por alguna emergencia mayor, como por ejemplo alerta de sunami a nivel nacional y/o emergencia interna. El lugar que tenía designado para esto, no lo podemos ocupar debido a que el Complejo Penitenciario, quienes nos facilitaba un sector para nuestros jóvenes, hoy no cuentan con los espacios necesarios para acogernos por problemática interna de Pandemia.

Sumado a ello existe también falta de personal para completar la cantidad de funcionarios por turno, esto ha sido producto de renuncias, que no han sido reemplazadas por parte de la autoridad del servicio, donde lo que se ha logrado es tener solo funcionarios a honorarios, recibiendo un pago que no es acorde a las funciones que se deben cumplir como educadores de trato directo, faltándonos en la actualidad cinco funcionario a contrata o mínimo dos funcionarios más para cobertura total de turno diurno, siempre y cuando podamos conservar a los tres funcionario a honorario que tenemos, ya que son evaluados mes a mes.

En materia de infraestructura, uno de los problemas que nos preocupa como funcionarios es el sistema eléctrico que ha presentado fallas en este tiempo, se nos señala que existe un proyecto que fue entregado a la nacional, pero al día de hoy no tiene asignado ningún presupuesto. No podemos olvidar el problema del agua potable, que hoy no existe un proyecto para el cambio completo de las instalaciones del agua, lo que es preocupante porque si se presenta una nueva rotura mayor, no tendríamos como afrontarlo.

HOY EXIGIMOS A NUESTRA DIRECTORA NACIONAL A TRAVES DE UNA CARTA, QUE SE PRONUNCIE FRENTE A LAS MUILTIPLES FALENCIAS QUE SE NOS PRESENTA EN EL CIP – CRC – CSC PUNTA ARENAS, PARA DESARROLLAR UN TRABAJO DIGNO Y DE CALIDAD, CONSIDERANDO QUE ESTAMOS A PORTAS DE LA DIVISION DEL SERVICIO Y DE SUBIR LOS ESTANDARES DE CALIDAD PARA ESTA NUEVA ETAPA.



¡¡¡¡ POR UN TRABAJO DIGNO Y DE CALIDAD, ANTRASE MAGALLANES SIEMPRE PRESENTE!!!!!!