Asociación Gremial del Transporte Punta Arenas a través de una carta pidió al MOP mejor trato de las rutas para evitar accidentes por la escarcha.

Señor Pablo Rendoll Balich Seremi MOP Región de Magallanes

Presente

Junto con saludar, me dirijo a Ud. para manifestar la preocupación de nuestro gremio por las condiciones de riesgo que presentan las rutas de nuestra región en época invernal. Como Ud. sabe es nuestra labor transportar bienes e insumos de primera necesidad durante todo el año, sin interrupción, independiente de las condiciones climáticas o sanitarias por las que atraviese nuestra región.

Como es de público conocimiento, cada invierno, los usuarios nos vemos expuestos a condiciones de alto riesgo por la formación de hielo y presencia de nieve, condiciones que mantienen en riesgo nuestros bienes, los de nuestros clientes, la integridad de nuestros conductores e incluso la vida de quienes transitamos bajo estas condiciones.

Estamos conscientes que estas características son propias de nuestra geografía, sin embargo, creemos que es posible aminorar de manera considerable los riesgos propios de la época con una mayor y mejor gestión por parte de la Dirección de Vialidad en el esparcido de sal y despeje de nieve según corresponda.

Como gremio, tenemos la percepción que los recursos disponibles no son proporcionales al notable aumento del tráfico que representa la incursión de la industria del salmón en nuestra región, y que el despeje de la nieve y el esparcido de sal es en forma esporádica y en sectores muy puntuales de las rutas, dejando grandes tramos sin atención. Tampoco nos parecen adecuados los horarios en los que se realiza el servicio, pues coinciden con los de alto trafico y no tienen como guía los pronósticos climáticos que permitan anticipar las condiciones de riesgo. Estos servicios no pueden tener horarios fijos “de oficina”, deben responder de manera dinámica a las necesidades diarias.

Estamos disponibles para reunirnos con quienes Ud. designe, de manera de conocer el programa de trabajo que tiene el servicio al respecto y establecer canales de comunicación con nosotros, de manera de poder programar nuestros tránsitos según los horarios en que se ejecuten los servicios, y así asegurar una mejora en la transitabilidad de las rutas 9 tanto Norte como Sur, de la ruta 255 CH y de la ruta 257 CH, en toda su extensión.

Esperando ser un aporte a la seguridad vial, nos despedimos confiados en ser escuchados por nuestras autoridades.

Atte.

Carlos Estrada Goic Asociación Gremial del Transporte Punta Arenas A.G.T.P.A