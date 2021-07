Gremios de la Educación en Magallanes en estado de alerta ante formación de Servicios Locales de Educación

Los dirigentes hoy reunidos, desde hace un tiempo hemos estado organizados en un frente común, con un objetivo central de detener el mal llamado Proceso de Desmunicipalizaciòn, así lo hemos dado a conocer a nuestra Comunidad Magallánica, como también a nuestros representantes de los diferentes niveles del gobierno tanto nacional, regional y comunales, en estas reuniones hemos abordado tópicos relevantes de la Ley Nº 21.040 de Nueva Educación Pública, puntualmente, acerca de lo que significa el traspaso de las Corporaciones y DAEM de nuestra región de Magallanes a un nuevo y solo ente , denominado Servicio Local de Educación Pública, en lo especifico de acuerdo a la mencionada ley , el año 2022 se iniciaría la implementación de la segunda etapa de instalación de los restantes 59 servicios locales de educación, siendo el plazo final en primera instancia el año 2025, recordar también que el plazo inicial de instalación de los 70 servicios locales corresponde al año 2025.

No obstante, a ello, pudiera existir una prórroga, si así hubiese sido determinado por el presidente de la República, luego que recibiera el Informe Intermedio del Consejo Evaluador; los plazos de instalación en nuestra región no han cambiado y se ha cumplido en tiempo y forma. No obstante, la ley faculta al Presidente de la República, para modificar el calendario de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) o bien, previo informe favorable del Consejo de Evaluación del Sistema, extender la referida entrada en funcionamiento, hasta el año 2030, como lo aclara la Contraloría General de la República, a través del dictamen N° 7588 de fecha 07-04-2020 que da luz verde a estos quince nuevos servicios.

Dicho esto, es que vemos con desazón, una vez más que nuestra amada Región de Magallanes no es prioridad tampoco para el gobierno en esta materia, como se puede apreciar en el informe del Ministerio de Educación N° 68 de fecha de fecha 06-07-2021.

Es importante recalcar las múltiples gestiones realizadas por los dirigentes de este frente de Educación de Magallanes, lo que hemos llegado incluso a reunirnos con el actual Ministro de Educación, contando siempre con el respaldo de los parlamentarios de nuestra región, quienes dieron muestras de preocupación, trabajando estratégicamente, en conjunto para detener esta situación, sin embargo, reiteramos Magallanes no ha sido escuchada en esta materia; y nuevamente el centralismo ha primado por sobre las realidades regionales para este gobierno; los gremios presentes abogamos por una Educación Pública para las y los estudiantes, sin embargo sabemos que en la actualidad esto no se da, y esta ley No ha sido la respuesta, esta ley, que en su momento fue muy aplaudida, hoy tienen a nuestras comunidades educativas en el país con infinidad de situaciones problemáticas graves, las que han quedado evidenciadas en los informes evaluativos, como también lo hemos corroborado de primera fuente con las y los colegas y familias de otros SLEP del país, así y todo, Magallanes nuevamente no ha sido escuchada….

Los aquí presentes vemos con preocupación el futuro de la Educación Pública de nuestra región, rechazamos por tanto la implementación de los SLEP, nos preocupa quién es el responsable de esta situación, ya que se evidencia que otras regiones sí pudieron postergarla, esas regiones sí fueron escuchadas, pero insistimos Magallanes NO ha sido escuchada, otros sí pudieron, ¿qué tiene Magallanes que no puede retrasar este proceso?, ¿acaso podemos preguntarnos los Magallánicos sí debemos aceptar que aumente el porcentaje de despidos masivos y cesantía en la región?…..el cierre y fusión de establecimientos? , la reducción de personal que atiende a nuestros estudiantes?, la tercerización de programas, por ejemplo?, como dirigentes insistiremos en identificar a la persona responsable de esta situación, es importante mencionar que mientras estos dirigentes gestionaban la detención de los SLEP, había alguien influenciando para que nuestra región aparezca en esta nómina, había alguien gestionando para entregar la Educación de los Magallánicos, a un ente que claramente no funciona, por lo tanto exponemos y exigimos hoy la renuncia del Seremi de Educación de nuestra Región.

A pesar de este escenario, no claudicaremos en la lucha, no podemos ver como se destruye nuestra identidad, tenemos conciencia que nuestro objetivo es un bien mayor, creemos que las condiciones se están dando, no en vano, tenemos hoy un Cuerpo Constituyente trabajando por una Nueva Constitución y en que unos de los temas de mayor importancia es legar a las generaciones venideras una educación pública garante de derecho, que abogue por libertad de enseñanza, una educación pública digna, que asegure los aprendizajes de las y los estudiantes y, por sobre todo, que trabaje incansablemente por la formación de seres humanos para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en plenitud, contribuir a la sociedad, y convivir en paz y fraternalmente, visto así, estos nuevos Servicios Locales de Educación hoy no son para nada la respuesta a ello.

Como dirigentes llamamos a nuestras bases a mantenerse en alerta, tenemos claridad de la incertidumbre que viven en estos momentos, por todo lo que significa la crisis de salud, económica y de educación y que nuestros asociados no solo lo ven en nuestros estudiantes, sino lo viven a diario con sus propias familias, es necesario decir que la implementación de estos SLEP, provocará ajustes que van a afectar a muchas personas, docentes, asistentes, administrativos, padres, apoderados y estudiantes, todas nuestras comunidades educativas.

Agradecemos a los parlamentarios, alcaldes, concejales, familias en general, la sociedad civil de nuestra región, por su apoyo y participación en las diferentes acciones que hemos realizado para visibilizar y tratar de detener esta nefasta situación que afectará negativamente a la educación pública de nuestra región, en desmedro no solo de los trabajadores sino también sino de las y los estudiantes y sus familias.

Llamamos a la comunidad magallánica a estar alerta ante esta situación y desde esta lejana región también al Presidente de la República a tener voluntad política, a los parlamentarios, ministros, alcaldes y demás entes políticos a poner más fuerza, para frenar de una vez por todas esta grave situación que afectará a muchísimas familias magallánicas.

Nuestra lucha es incansable, porque la educación vuelva a manos del Estado, hasta que la dignidad se haga costumbre.

COLEGIO REGIONAL Y COMUNALES PROFESORAS Y PROFESORES A.G.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

SINDICATO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

SINDICATO DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL CORMUPA.