Niñas y niños de Magallanes se convirtieron en editores de libro sobre Naturaleza y Cultura

Más de 50 niñas y niños de Magallanes participaron de la edición de un libro que busca reconectar la naturaleza con la cultura e identidad de la región, y que será publicado a fines de este año y distribuido de forma gratuita por Asociación Kauyeken.

En el marco del proyecto “Re-descubriendo la naturaleza de mi cultura: naturalistas en nuestro diario vivir”, ejecutado por Asociación Kauyeken, durante junio y julio se realizaron talleres para rescatar las opiniones de niñas, niños y su comunidad educativa, sobre el contenido, el diseño y las actividades de una publicación sobre biodiversidad y cultura de Magallanes, con el objetivo de incorporar su visión en su versión final.

Sobre el taller, Angelina Quiroz, alumna de 4° básico de la escuela Bernardo de Bruye comentó que “lo que más me gustó fue saber que las plantas pueden usarse para otras cosas, que en el libro se pudiera dibujar y sus colores”. Por su parte, Soledad Mansilla, coordinadora de los Forjadores Ambientales indicó que “el proyecto y la prueba del libro me pareció genial. Para los adultos, que tengamos la oportunidad de leerlo, y para los niños se ve más fácil y didáctico para aprender sobre la flora y fauna nativa, y cultura de la región. Las correcciones fueron fundamentales para todo tipo de lector”. Los talleres se realizaron con la escuela Bernardo de Bruyne, de la comuna de Río Verde, los Forjadores Ambientales del Barrio Seno Almirantazgo, y de las escuelas Portugal y Dellamira Rebeca Aguilar, de Punta Arenas.

Durante los próximos meses el equipo de trabajo incorporará las mejoras sugeridas en los talleres, para publicar el libro en octubre de este año. “Incorporar a quienes serán las y los usuarios finales del libro en su redacción y diseño fue una experiencia muy enriquecedora. Consideramos que una creación colectiva es clave para lograr una publicación que efectivamente sea un aporte para la reconexión de niñas y niños con la naturaleza de Magallanes y su valor para nuestra identidad”, dijo Gabriela Simonetti-Grez de Kauyeken. El texto, será distribuido a las distintas instituciones educativas de la región y podrá descargarse de forma gratuita desde la plataforma web de Kauyeken y sus organizaciones asociadas.

Este proyecto es financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y cuenta con el apoyo de más de 10 organizaciones de distinta índole. Los Municipios de Río Verde, Punta Arenas, Porvenir y Cabo de Hornos; las escuelas Santiago Bueras y Capitán Juan Ladrilleros; la Junta de Vecinos Seno Almirantazgo; la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y la Facultad de Ciencias, así como la Universidad de Santiago; las organizaciones no gubernamentales Amigos de los Parques, Green Please for the Kids y Fundación Hach Saye, además de Radio Presidente Ibáñez como medio asociado.