Seremi de Salud junto a Ong Raíces presentan logo y capsula educativa con motivo del día internacional de la No Trata de Personas

Se enmarca en campaña denominada “Magallanes Dice No a la Trata de Personas”, que busca informar acerca de este delito y fomentar las denuncias.

El Seremi de Salud (S) Eduardo Castillo junto a la psicóloga del programa de salud mental de la institución, Ana María Vargas, y la Trabajadora Social de la ONG Raíces Sede Magallanes, Rocío Díaz, presentaron un logo y una cápsula informativa en conmemoración del Día Internacional de la No Trata de Personas.

Esta actividad se enmarca en la campaña #MagallanesDiceNoALaTrata y tiene como objetivo educar y orientar a la comunidad respecto de un fenómeno y un delito poco conocido que puede estar afectando a alguien que conocemos y que requerirá de ayuda y atención; buscando entregar herramientas básicas que permitan identificar algunas características del delito, sus efectos en las personas y reconocer los diversos organismos e instituciones que están llamados a recibir las denuncias e investigar dichas situaciones.

El SEREMI de Salud Eduardo Castillo explicó que “estamos conmemorando el Día Internacional de la No Trata de Personas con la presentación de un logo desarrollado en Magallanes y que nos invita a cada uno de nosotros a unirnos a esta campaña #MagallanesDiceNoALaTrata. Por eso los instamos a unirse a esta campaña, a realizar las denuncias y a reconocer en toda esta situación una vulneración a los derechos humanos. Queremos agradecer el trabajo conjunto que hemos estado haciendo junto a la ONG Raíces, y los invitamos no solo a informarse, sino también difundir este video que se ha elaborado en Magallanes para fomentar la No Trata de Personas”.

La psicóloga Ana María Vargas, explicó que “es una fecha muy significativa para reconocer el daño que se genera en las victimas de este tipo de delitos, porque es una vulneración de derechos muy importante que afecta tanto la salud mental y física de las personas. Es por eso desde la SEREMI de Salud, específicamente del programa de salud mental y la unidad de comunicaciones, en colaboración con la ONG Raíces, hemos querido incorporar dos hitos comunicacionales en este día. Uno que consiste en un logo que conmemora la afectación que sufren las víctimas de este tipo de delitos. Y el otro es una capsula educativa que queremos difundir en la población para reconocer las características de este tipo de delitos y saber donde pueden denunciar, para que ellas puedan ser tratadas, intervenidas y reparadas de la manera más eficiente posible”.

La Trabajadora Social del programa de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes dependiente de la ONG Raíces, Rocío Díaz, agradeció el trabajo colaborativo que se ha desarrollado con la Secretaría de Salud, “la cual contribuye a visibilizarnos como ONG a nivel regional. Y a poder invitar a la comunidad a realizar las denuncias pertinentes para detectar de nuestros niños, jóvenes y adolescentes que son víctimas de trata con fines de explotación sexual”.

Antecedentes Trata de Personas

La Trata de Personas es una grave violación de los derechos humanos y es considerada la esclavitud moderna. Vulnera la dignidad y libertad de una persona, a la vez que afecta seriamente su integridad física y psíquica; está definida en nuestra legislación como “El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos, será castigado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. Si la víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, se impondrán las penas de reclusión mayor en su grado medio y multa de cincuenta a cien unidades tributarias mensuales. El que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo será sancionado como autor del delito.”

Este es un delito que tiene varias manifestaciones diversas, puede haber trata con fines laborales, de esclavitud, con fines de explotación sexual y otros; en este sentido, nuestra región es una zona con características que favorecen la presentación de este fenómeno, por ser capital regional, ciudad puerto y centro de turismo relevante para nuestro país y la región; este año el énfasis lo estamos dando en la Trata en su expresión de explotación sexual comercial, específicamente en niños, niñas y/o adolescentes, ya que se es una realidad que nos preocupa a nivel regional.