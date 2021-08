230 madres trabajadoras han sido beneficiadas con el subsidio Protege en Magallanes

Para dar a conocer esta noticia, la Delegada Presidencial de Magallanes, Jennifer Rojas; la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés; y la directora (s) de Sence Magallanes, Maribel Márquez, visitaron a Heilys Matos -madre de una pequeña de un año y cinco meses- favorecida con este aporte estatal.

Un total de 230 madres trabajadoras de la región han recibido los beneficios del subsidio Protege –tercera línea del Subsidio al Empleo- que favorece con un aporte de $200 mil a las mujeres que requieran una ayuda monetaria para el cuidado de sus hijos menores de dos años.

Así lo dieron a conocer las autoridades regionales encabezadas por la Delegada Presidencial de la Región de Magallanes, Jennifer Rojas; la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés; y la directora (s) de Sence Magallanes, Maribel Márquez, a través de la historia de Heilys Matos, madre de una pequeña de un año y cinco meses, quien desde el mes pasado está recibiendo el beneficio del subsidio Protege.

En palabras de Rojas: “Hoy visitamos a Heilys, una mujer que se vio afectada por la pandemia que, como sabemos, las mujeres han sido las más perjudicadas al perder su fuente de empleo. Conversábamos con ella lo importante que han sido estos meses, ella está esperando reintegrarse a su fuente laboral y, por supuesto, que esto será un apoyo para encontrar una persona que pueda hacerse cargo de su pequeña y así hacemos funcionar esta cadena productiva donde una persona que se dedica al cuidado de niños y haya perdido su empleo pueda recuperarlo a través de este medio. Acá hay un claro ejemplo de lo que ha significado los aportes que ha realizado el gobierno del Presidente Piñera. Ella nos comentaba que también está recibiendo el IFE, así que son bonos complementarios que han ayudado a muchos magallánicos a salir adelante”.

Según expresó la autoridad laboral, este subsidio, una vez hecha la postulación, se paga inicialmente por un período de tres meses, prorrogable por tres meses más, por lo que la cobertura total es de seis meses.

En palabras de Cortés, “este es un beneficio de 200 mil pesos para todas aquellas mujeres o papás que tengan el cuidado personal de menores de hasta dos años. La idea de este subsidio es entregar una herramienta que permita a mamás como Heilys poder reincorporarse al mercado laboral y destinar parte de este monto a contratar a una persona que pueda colaborar con el cuidado de los hijos. En la región de Magallanes se han hecho más de 230 pagos, por tanto, ha sido una herramienta potente para estas mujeres que, además, han sido mamás en pandemia, por lo que ha sido una época difícil”.

Heilys que, a la fecha, ya ha recibido su primer pago, comenta lo rápido del proceso de postulación a este beneficio y su experiencia al recibir esta ayuda del Gobierno. “Mi bebé nació en plena pandemia y lo que pensé que sería un permiso común, se extendió mucho más de lo que estaba en mis planes. Yo estaba trabajando, todavía soy parte de una empresa de Zona Franca y a medida que se fue extendiendo mi permiso, mi remuneración también empezó a ser sólo un porcentaje de mi sueldo real, así que, al verme afectada, empecé a postular a lo que fuera posible. Y este es uno de los beneficios a los que pude acceder muy rápidamente. En el momento que supe que me llegó el bono fue un alivio total, porque es de mucha ayuda, me ha sido de mucha ayuda, sobre todo ahora, porque soy mamá primeriza y no tenía idea de la cantidad de gastos que uno tenía, la verdad me ha servido”.

Desde febrero de este año a la fecha, la región de Magallanes ha dado una cobertura a 230 beneficiarias/os del subsidio Protege, de un total de más de 7 mil trabajadores que han obtenido ayuda a través de las diferentes líneas del subsidio al empleo en la zona, beneficios pagados a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).