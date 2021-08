Autoridades entregaron certificados a los emprendedores adjudicados al programa Reactívate Multisectorial

Se trata de un subsidio no reembolsable de $2.500.000 por cada ganador/a con el fin de reactivar la economía de sus negocios

Puerto Natales, martes 24 de agosto de 2021: La Delegada Presidencial de Magallanes, Jenniffer Rojas, la Delegada Provincial Presidencial, Ericka Farías, junto con la directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar y la diputada por Magallanes, Sandra Amar, entregaron los certificados a las y los emprendedores que ganaron el subsidio del programa Reactívate Multisectorial 3. “Hemos realizado la certificación del programa a multisectorial 3, en la región hemos podido beneficiar con estos fondos del Gobierno Regional a 194 pymes con un monto superior a los $800 millones de pesos. Cada uno de ellos recibirá $2,5 millones”, dijo la directora del Servicio.

Clara Gallardo, natalina y emprendedora de un hostal en la ciudad, comentó que, “la pandemia fue lago que no esperábamos, nos iba muy bien, teníamos muchos turistas. Esta ayuda nos sirve de mucho porque lo poco que habíamos ahorrado lo tuve que invertir en otras cosas. Esto ha sido una buena ayuda del gobierno”.

Esta actividad se realizó en el Centro de Negocios Sercotec de Puerto Natales, ubicado en Barros Arana 212. Los adjudicados del programa podrán ocupar el beneficio económico en adquisición de maquinaria, equipos, herramientas, inmobiliario, así como también en materias primas y materiales, mercadería, arriendo de maquinarias o bienes, pago de sueldos, pago de servicio básicos, pago de cuotas de créditos, habilitación de infraestructura, promoción, publicidad y difusión para su negocio.

“Pudimos dialogar con ellos desde lo más profundo, donde nos contaron cuáles son sus inquietudes, qué podemos mejorar, cómo podemos seguir apoyando como gobierno a través de Sercotec, y la verdad nos queda un largo camino. Hoy día, la situación sanitaria es bastante auspiciosa, que fue lo que conversamos y esta toda la fe a que nuestras pymes, que son el corazón de nuestra economía, prontamente se van a reactivar”, comentó al finalizar la ceremonia la Delegada Presidencial de Magallanes, Jenniffer Rojas.

Por su parte, la Delegada Provincial Presidencial, Ericka Farías, también escuchó a cada uno de los emprendedores, agregando que, “se entregó una cantidad importante de recursos a esta Región de Magallanes. Constantemente hemos pedido, con la buena voluntad de la Delegada Presidencial, incluso con la diputada Amar, que también nos ha ayudado, a conseguir algún recurso extra para Sercotec”.

Francisco López, adjudicado del programa, destacó la presencia de las autoridades y el tiempo para escuchar a cada uno de los y las emprendedoras presentes. “Nos informan que hay una actividad y uno solo viene, entonces nos encontramos a las autoridades escuchando lo que ha pasado y las razones de porqué hemos postulado y bueno, las posibilidades que tenemos de utilizar estos fondos. Fue algo super grato, me voy sorprendido porque he encontrado autoridades que ya había escuchado pero que son muy cercanas y nos da un espacio para expresar lo que yo he sentido”.