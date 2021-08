CONAF convoca a Primer Encuentro de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica

En el marco de la celebración del Día Internacional de los Parques Nacionales que se celebra este 24 agosto, el Ministerio de Agricultura y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) anunciaron la apertura de la convocatoria al Primer Encuentro Mujeres Guardaparques de Latinoamérica, cumpliendo así el compromiso adquirido en el último encuentro latinoamericano de guardaparques, realizado en Ecuador, el 2018.

La cita internacional tiene como objetivo facilitar un espacio de encuentro para las mujeres guardaparques de esta región del mundo, que permita abordar la perspectiva de género de la profesión, teniendo como eslogan “Mujeres Guardaparques de Latinoamérica, Desafíos y Oportunidades”.

Como actividad inicial, se desarrollará un webinar abierto, entre el 28 y 30 de septiembre, el cual será abierto al público, destacando también que el 30 de septiembre se conmemora en Chile el Día Nacional de las y los Guardaparques.

Luego entre octubre y noviembre, se efectuarán talleres destinados a co-construir la agenda de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica (trabajos en grupos); y en diciembre, en fecha a definir, se realizará el cierre de este encuentro, con la lectura de los acuerdos para la Agenda de Mujer Guardaparques de Latinoamérica. Todas las personas interesadas pueden inscribirse en la página web de CONAF (www.conaf.cl) o directamente en el enlace: https://www.conaf.cl/primer-encuentro-de-mujeres-guardaparques-de-latinoamerica/

Junto con entregar todo su apoyo a la iniciativa, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, comentó que “queremos destacar el rol que cumplen las mujeres guardaparques, muchas veces invisibilizado. Por eso invitamos a todas las mujeres ligadas al cuidado y protección de la naturaleza a participar en el Primer Encuentro de Mujeres Guardaparques de Latinoamérica, organizado por CONAF, para conversar sobre esta trascendental labor y cómo podemos trabajar de forma colaborativa para impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo de las áreas silvestres protegidas”.

Así también lo resaltó el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, al explicar que “asumimos este desafío porque creemos muy importante seguir aumentando la participación de las mujeres en las labores de conservación, especialmente como guardaparques. Actualmente tenemos 48 mujeres guardaparques, de un universo superior a 440 guardaparques en nuestro Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Además, como Corporación estamos fortaleciendo nuestra gestión en cuanto a integrar en todos nuestros procesos la inclusión, la igualdad de género y la no discriminación”.

Ambas autoridades señalaron que se eligió esta fecha correspondiente al Día Internacional de los Parques Nacionales con el objetivo de dar a conocer la convocatoria y apertura de las inscripciones para participar en este encuentro, y así subrayar precisamente la gran importancia que tienen estas áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural y el rol de las y los guardaparques como los principales gestores en la preservación y conservación de estos espacios territoriales y marinos.

En la organización de esta reunión internacional a cargo de CONAF están colaborando la Agencia Chilena Internacional para el Desarrollo (Agcid), The Pew Charitable Trusts, Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile (Proap) y WWF Latinoamérica; con el patrocinio de la Federación Internacional de Guardaparques, Federación Latinoamericana de Guardaparques, Así Conserva Chile, Red Parques, UICN, Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, The Natury Conservation, WCS, PNUD, ONUDC y Center For Protected Area Management of Colorado State University.

El encuentro está dirigido a todas las personas que se identifiquen como mujeres guardaparques de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los ejes temáticos a tratar son: Reconocimiento y valoración de las mujeres guardaparques; Cuidando a quienes cuidan, entornos seguros y libres de violencia de género; Conciliación de la vida familiar, personal y laboral; Asociatividad; Lecciones aprendidas en organizaciones análogas; y Sororidad y Conservación.