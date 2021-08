Día del niño/a: Seremi de Salud Magallanes realiza refuerzo en fiscalización de juguetes

El llamado es a privilegiar adquisición de juguetes en lugares establecidos, que cuenten con una adecuada rotulación e indicación de advertencia. El etiquetado debe contar con letra visible y en español, país de origen y la edad recomendada, sobre todo en aquellos productos que requieran vigilancia de un adulto o que contengan piezas pequeñas y peligrosas para los niños.

En el marco de las celebraciones del Día del Niño/a,que se conmemora el domingo 8 de agosto y el aumento en la venta de juguetes la Secretaría Regional Ministerial de Salud Magallanes refuerza las fiscalizaciones a diferentes tiendas, centros y locales comerciales con el objeto de vigilar de cumplimiento de la normativa contenida en el Decreto Supremo 114 del Ministerio de Salud, sobre seguridad de estos productos, y el D.S. 754/98 que prohíbe el uso de tolueno en adhesivos, pinturas y temperas.

Durante el día de hoy, el Seremi (s) Eduardo Castillo fue a la sección de juguetes de la tienda Sanchez y Sanchez, donde constató el cumplimiento de la normativa. “En general este ha sido un trabajo que se ha desarrollado por harto tiempo y varios años. Ha sido un cambio cultural, las personas y los importadores o dueños de jugueterías saben que deben adquirir productos libres de tolueno y cumplir con el etiquetado de lo contrario serán decomisados y destruidos. Esto significa seguridad para los niños y también existe una responsabilidad por parte de lasempresas”, recalcando que, a la fecha, no se han iniciado sumarios sanitarios por este tema.

A su vez, la Autoridad Sanitaria enfatizó en mantener las medidas sanitarias preventivas y a pesar de la favorable situación epidemiológica que Magallanes enfrenta hoy y recordar el uso correcto de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y ventilación.

El llamado es a celebrar esta fecha tomando las medidas de autocuidado Covid-19 correspondiente en los hogares, y que, de igual forma, se tenga presentelos siguientes aspectos al momento de comprar juguetes para los más pequeños: En primer lugar, se enfatiza la importancia que los padres o adultos que regalen estos artículos, privilegien la adquisición de juguetes en lugares establecidos, que cuenten con una adecuada rotulación e indicación de advertencia. El etiquetado debe contar con letra visible y en español, país de origen y la edad recomendada, sobre todo en aquellos productos que requieran vigilancia de un adulto o que contengan piezas pequeñas y peligrosas para los niños.

Es muy importante leer las etiquetas y envoltorios, además de seguir las recomendaciones de edad e instrucciones para ensamblaje, uso y supervisión apropiados. A su vez, hay que elegir juguetes sólidos y bien hechos que, al ser mordidos, estirados o succionados, no se destrocen. Además de asegurarse que no tengan vértices puntiagudos o superficies rugosas que puedan dañar al menor.

Los juguetes con características de inflamabilidaddeben presentar en su etiqueta una leyenda de advertencia de peligro por el uso del producto cerca del fuego, de la siguiente forma; ¡Advertencia! Mantener alejado del fuego.

Además, los juguetes en los que puedan entrar un niño y que constituyan por tanto un espacio cerrado, deberán tener un sistema de salida fácil de abrir desde interior

Para el caso de los juguetes científicos, estos deben contener en su etiqueta una leyenda con una advertencia del peligro de su utilización cerca del fuego.

El juguete debe presentar información precautoria en la que se mencione que es un equipo experimental, que puede ser peligroso si no se siguen adecuadamente las instrucciones y la recomendación de conservar a la mano el instructivo para el uso adecuado. En cuanto a los requisitos químicos de estos productos, es importante verificar que no contengan sustancias o preparados que puedan ser inflamables, volátiles o sustancias que puedan explotar.

La Autoridad de Salud recomienda al momento de elegir los regalos, privilegiar aquellos que fomenten la sociabilización y el ejercicio físico, tales como cuerdas para saltar, balones, entre otros, con el objetivo que fomentar los estilos de vida saludables.

Otros consejos para el uso seguro de los juguetes:

▪ Elimine el embalaje del juguete antes de entregárselo a un niño o niña pequeños.▪ Lea los instructivos y precauciones de uso del juguete.▪ Asegúrese que los juguetes destinados para niños y niñas mayores, no se encuentren al alcance de los más pequeños. ▪ Revise continuamente si los juguetes están rotos o si pueden perder piezas que signifiquen un riesgo.▪ No use juguetes cuya pintura se desprenda con facilidad.▪ No permita que los niños o niñas pequeñas jueguen con globos desinflados o imanes, pueden generar un daño para la salud▪ Elimine las baterías y pilas agitadas de los juguetes ya que desprenden líquidos que pueden dañar la piel o los ojos▪ Asegúrese que los juguetes como peluches, disfraces o carpas de juego, se utilicen lejos del fuego.