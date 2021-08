Diputada Amar realiza diversas actividades en su visita a la Provincia de Última Esperanza

Un encuentro con micro y pequeños empresarios y empresarias de la Provincia; una reunión con la agrupación “Asperger Natales”; y una visita a artesanas del Pueblo Artesanal “Etherth Aike”; fueron algunas de las actividades de la legisladora en Natales. Además, en esta instancia se aprovechó a hacer entrega de la Cuenta Pública voluntaria, la cual resume los más de 3 años de gestión parlamentaria.

Puerto Natales 27 de agosto de 2021. – La Diputada Sandra Amar visitó la Provincia de Última Esperanza, con el objetivo de realizar diversas actividades con la comunidad, entre las que destacan un encuentro con micro y pequeños empresarios y empresarias de la Provincia; una reunión con la agrupación “Asperger Natales”; y una visita a artesanas del Pueblo Artesanal Etherth Aike”; además, de realizar reuniones con algunas agrupaciones de la zona y entregar la Cuenta Pública voluntaria que resume los más de 3 años de gestión de la parlamentaria.

Al respecto, la Diputada Amar explicó que “nos encontramos retornando a Punta Arenas, estuvimos dos días en Puerto Natales, donde tuve una serie de actividades, contacto con organizaciones sociales, nos reunimos con la directiva de las personas con Asperger para efecto de ver un proyecto de condición espectro autista que presenté en la Cámara de Diputadas y Diputados, visitamos el Pueblito Artesanal, estuvimos en la certificación y en un conversatorio con los micro y pequeños empresarios de la Provincia de Última Esperanza, donde estuvimos conversando de sus grandes inquietudes y lo mal también que lo han pasado en estos tiempos de pandemia”.

A eso, la parlamentaria agregó que “sumado a las actividades, aprovechamos el viaje junto a mi equipo para entregar en Puerto Natales, la Cuenta Pública voluntaria que elaboramos y que resume mis 4 años de gestión parlamentaria, detallando principalmente los proyectos de ley relevantes que he presentado, los que he aprobado en sala de la Cámara, gestiones importantes que he realizado, mi trabajo en terreno, entre otras cosas, con el fin de que la comunidad de Magallanes conozca lo que ha hecho su parlamentaria durante sus años de Diputada y vea todo lo que hemos trabajado por mi Región”.

Por último, la Diputada por Magallanes envió un mensaje a toda la comunidad de la Provincia de Última Esperanza. “Quiero agradecer el buen recibimiento que siempre tienen los vecinos y vecinas de la Provincia, y el apoyo que me entregan cada vez que los visito. El viaje fue muy positivo porque pude compartir con la comunidad, conocer sus inquietudes, de qué manera está saliendo adelante producto de la pandemia del Covid 19 y ver en de qué forma podría ayudarlos desde mi rol como parlamentaria. Mi compromiso está en seguir trabajando con la misma fuerza por los y las magallánicas, tal como lo he hecho hasta el momento, les envío un gran abrazo y nos vemos prontamente” finalizó la legisladora.

