»Fuego Patagonia Evocaciones Invernales», Francisco Cárdenas Marusic Guía Naturalista – Patagonia Chilena

Mientras escribo esta columna nieva copiosamente en Punta Arenas, copos grandes que van cubriendo la ciudad de blanco, como en los viejos tiempos. Al mirar a través de la ventana y ver la nieve caer, mi mente y mi corazón vuelan en un viaje retrospectivo al Punta Arenas de mi infancia cuando los inviernos eran largos y fríos a la vez que felices.

No existían las ropas térmicas de hoy y nuestras madres y abuelas solían tejernos medias de lanas, gorros, guantes y unos gruesos suéter, que no les entraba el frío; con eso estábamos equipados para enfrentar el invierno patagónico el cual nos regalaba con ciertas actividades deportivas y de entretenimiento que todos amábamos.

Para fines de abril, los más pequeños debíamos cumplir con un ritual familiar ineludible, se compraba en la farmacia un litro de aceite de hígado de bacalao que provenía de Noruega. Era obligación tomarlo sin chistar a pesar de que no era de buen sabor, diría que era muy desagradable y nuestra madre y abuela nos perseguían por toda la casa para “encajarnos” una cucharada sopera de aquel brebaje, llegando a los límites de escondernos debajo de la cama. No había explicaciones, solo había que tomarlo y ¡ya!.

Pero sin duda, había mucha sabiduría en los “viejos” de antaño. Investigando un poco encontré una información que llamó poderosamente mi atención. En los países escandinavos donde los meses de oscuridad son muy largos, la carencia de vitamina “D” proporcionada por el sol es muy grande; entonces esta se complementa con la ingesta de aceite de hígado de bacalao, y esto lo hacen de manera ancestral y hay toda una industria que lo produce. Tuvieron que pasar años para entender la actitud de nuestros antepasados de tonificarnos con aquel aceite potenciador, que en realidad, funcionaba muy bien.

Así, preparados para enfrentar el invierno, por dentro y por fuera, esperábamos las primeras nevadas. La municipalidad de Punta Arenas dejaba la avenida Colón libre de transito vehicular pues se cerraban todas las arterias laterales y entonces una gran cantidad de niños y también adultos procedíamos a lanzarnos en trineo Colón abajo. En mi caso y junto con unos primos nos lanzábamos desde calle Patagona y tomábamos tal vuelo que en dos minutos llegábamos hasta la calle Bories, era maravilloso pues volábamos en nuestro trineo el cual gobernábamos con mucha maestría. Pero remontar la avenida Colón nuevamente hasta calle Patagona, bueno, eso era otra cosa, después de dos o tres lanzamientos cuesta abajo, quedábamos exhaustos, hasta el otro día.

Sin duda eran otros tiempos, otro clima; la ciudad era más pequeña y no habían tantos automóviles. Como no recordar las pequeñas lagunas de “Fisher” en calles “Zenteno” y “Ecuatoriana” (Carrera Pinto hoy) donde patinábamos sobre el hielo con tremenda habilidad y gracia en la espera de la apertura de la laguna de patinar del regimiento Pudeto, mucho más grande y con el valor agregado de una cabaña donde se vendían picarones, café, chocolate caliente y “candolas”. Solíamos patinar al compás de la música que tocaba la banda del regimiento. Eran estas actividades de invierno practicadas por una gran parte de la comunidad magallánica. Debemos recordar que no habían teléfonos celulares, internet, ni nada de estas maravillas modernas. Para poder usar los patines en buena forma era necesario mantenerlos afilados y también usar unas buenas correas de cuero para dar más firmeza a los tobillos; ambas cosas se lograban en la tienda de los hermanos Rohers ubicada en O’Higgins casi esquina Colón, ellos fabricaban las correas y afilaban los patines. Entrar en ese emporio era espectacular, se encontraban galletas y caramelos importados, herramientas y cañas de pesca, y un cuanto hay de aperos para el campo, monturas, estribos y un largo etcétera. La tienda entera olía a cuero de talabartería, en tanto los hermanos Rohers siempre afables impartían consejos a los pescadores deportivos que los requerían, pues eran grandes pescadores y conocían todos los ríos de la región.

Que tiempos aquellos en la Punta Arenas embellecida por la nieve. Muchos inviernos han pasado…

Despido esta columna con un pequeño poema inspirado hace muchos años, precisamente por el invierno.

Mañana de Invierno

Mañana de invierno

Con los pensamientos cubiertos de nieve blanca

Aire puro, te aspiro lentamente

Y mientras camino por la calle

Los zorzales juguetean en los árboles

Mientras el pecho late sentimientos.

Y así

Mientras voy por las calles albas

Aspirando el azul de las montañas, y el mar

Rizado de energías

Rompe en las arenas erosionadas por la brisa.

Te observo,

Ciudad con risa de niño

Con pechos de mujer madura

Y manos de hombre curtido

Con mirada adolescente

Abarcando sin cesar tus avenidas.

Ansiosa de primaveras

Ya vendrán tus tardes enamoradas de vientos

A susurrar canciones a los árboles

Y los días serán más largos

Y tu manto blanco será solo el recuerdo

De una helada mañana de invierno.

Francisco Cárdenas Marusic

