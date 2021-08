Gremios del turismo en Magallanes. “Hasta cuándo el ministro de salud Enrique Paris pretende manipular a los magallánicos con el miedo a la pandemia y al encierro”

Nuestra región ha tenido un comportamiento ejemplar para el país, con 94% de la población vacunada con dos dosis, una tasa de positividad que no supera el 1% promedio en el mes de agosto y cuyo peak diario de casos fue de 7 personas un día, pero aun así la autoridad nos envía una “advertencia muy seria “por el aumento de casos, enlodando nuestra imagen y proyecciones para la apertura del turismo. Cuál es la idea, seguir presos por la constante amenaza de un virus que ya sabemos no se va a ir y con el que debemos convivir tomando las medidas necesarias como lo han hecho en todo el mundo. Transcurridos 18 meses el avance sanitario y tecnológico ha sido enorme, por lo que el escenario cambió y como muchos virus que aún permanecen entre nosotros, deberemos seguir por muchos años conviviendo con el covid 19.

Con este llamado de atención nacional nuevamente el ministro de salud enloda la imagen de una región que ha sufrido meses de encierro, donde hay un cansancio tremendo de los habitantes a esta restricción de libertades y donde el centralismo nos mostró su peor cara. Incluso hoy a 18 meses de la pandemia, los magallánicos seguimos siendo tremendamente discriminados, prueba de ello es que si alguien viaja al extranjero por las razones que sean deben hacer 10 días de cuarentena en un hotel de tránsito en Santiago, a no ser que podamos viajar en transporte privado hacia Magallanes, es decir en Jet o avión privado porque tampoco podemos llegar en auto y cruzar por Argentina, señaló Jaime Jelincic en representación de los 23gremios.

Las regiones que están cerca de Santiago pueden arrendar un auto y seguir su camino. Ahora si fuera igual para todos los chilenos sería un poco más entendible, pero recordemos que hay excepciones para delegaciones oficiales, altas autoridades, parlamentarios y similares que pueden eximirse de esas largar cuarentenas, reduciéndolas a 5 días con toma de PCR negativo y su esquema de vacunación completo. Nos gustaría lo mismo para todos los chilenos.

Esto a modo de ejemplo de la discriminación que existe en todo ámbito y con nuestra región, tema que se agudiza en el caso del turismo que con todos los indicadores positivos y transcurrido un año y medio de la pandemia donde destacamos los tremendos avances sanitarios y tecnológicos, el escenario cambió totalmente y aún no podemos trabajar tanto en la región de Magallanes como muchos lugares de Chile. El 80% de los alojamientos regionales continúancerrados, el 100% de las agencias, pequeños hostales quebrados, transportistas vendiendo sus vehículos, artesanos sin trabajo y consecuencias simplemente devastadoras, donde cientos de emprendimientos están sobre endeudados sin saber si podrán pagar o les embargarán todo lo que han juntados después de una vida de trabajo.

Por segunda vez el ministro deja a nuestra región en el peor escenario, recordemos aquellas desafortunadas declaraciones en diciembre de 2020 donde pidió no venir a Magallanes por la alta circulación viral, ahora nos llama la atención por el aumento de 2 o 3casos y seguimos de mal en peor porque además, los chilenos pueden salir y los extranjeros no pueden entrar, entonces nos quedamos sin nada. Como guinda de la torta hace dos semanas enviamos cartas a los ministros con un Plan Piloto de Apertura al Turismo para la región de Magallanes y Antártica chilena, elaborada en forma seria y con todas las medidas sanitarias consensuadas con las autoridades regionales y el Colegio Médico de Magallanes, hasta la fecha no tenemos respuesta. Las esperanzas de tener turismo se desvanecen, junto con ello el empleo y supervivencia de los emprendimientos, señaló Adriana Aguilar, en representación de los gremios de comercio y turismo de Última Esperanza.

Ninguna actividad económica puede vivir en esta incertidumbre, con un tremendo endeudamiento y sin saber cómo ni cuándo pagarán a los bancos, con miles de empleos que no se han podido reactivar y con una indolencia del gobierno, que parece más un manejo político que crisis sanitaria. Tal vez es un secreto a voces que el gobierno quiere sacrificar nuestra industria argumentando 18 meses después que es por el manejo de la pandemia. Recordemos que todos los países ya están abiertos o han dado fechas y condiciones claras para recibir a sus visitantes ¿por qué Chile es el único cerrado, acaso las políticas públicas en nuestro país hoy se manejan desde el miedo para contener y paralizar a la ciudadanía?

Comunicado Movimientos Magallanes se Levanta y Necesitamos Trabajar, compuesto por 25 organizaciones gremiales que consideran todas las provincias de la Región de Magallanes.

1. Cámara de Turismo Regional AustroChile AG.

2. Hoteleros y servicios turísticos de Torres del Paine, HYST AG.

3. Cámara de Turismo de Última Esperanza, CATUE AG.

4. Cámara de Turismo Timaukel, Tierra del Fuego AG.

5. Asociación de Gastronómicos de Punta Arenas, GASTROPUQ AG

6. Asociación de Guías de Tierra del Fuego.

7. Asociación de Guías de Magallanes.

8. Asociación de Guías Pesca con Mosca AG.

9. Asociación de Alojamientos Turísticos, ASATUR AG.

10. Unión de Comerciantes, Artesano y Artistas de Magallanes, UCAAM.

11. Asociación de Empresarias y Ejecutivas del Turismo, ASEET Magallanes AG

12. Antártica- Punta Arenas – Logística, APAL AG.

13. Asociación Gremial de trabajadores del Arte y Espectáculos, AGTAE.

14. Asociación Gremial de Hostales, Residenciales y Servicios Turísticos de Natales.

15. Asociación Gremial de Guías Turísticos Locales de Puerto Natales.

16. Asociación Gremial Pueblo Etherh Aike.

17. Asociación Gremial Mujeres Patagonas.

18. Agrupación de Transportistas de Turismo de Última Esperanza.

19. Agrupación Barrios Comerciales Natalis.

20. Cámara Comercio Detallista y Turismo AG.

21. Barrio Comercial 25 de Octubre.

22. Asociación Gremial de Hostels y Afines Natales AG.

23. Cámara de Operadores Turísticos y Agencias Locales, COTA AG.