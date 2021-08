Hospital Clínico realiza inédita cirugía de codo en Magallanes y continúa avanzando en reactivación de cirugías electivas

Tras una espera acrecentada por la situación sanitaria y postergaciones de cirugías a raíz de la pandemia por COVID-19, el pasado miércoles 11 de julio, junto con la reactivación de la actividad clínica en la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, la Sra. Maria Angélica Rafagello, ingresó a pabellón para ver resuelta la patología que le aquejaba por años y que de a poco fue mermando su calidad de vida.

Previo a la cirugía, la paciente que fue internada en el Hospital Clínico Magallanes, comentó que, “para mí es la esperanza de tener una mejor calidad de vida, eso es lo más importante, que no tenga estos dolores que son diarios, no hay minuto del día en que no tenga dolor, solamente que uno se acostumbra al dolor; también hay un grado de tolerancia que para uno pasa a ser normal, pero hay momentos que son casi insoportables y hay que estar entre calmantes para disminuir ese dolor y poder funcionar, limita y no puedes hacer muchas cosas o si las haces, saber lo que va a significar después, porque si me excedo, los dolores son mucho mayores, entonces esto para mi es súper importante, es algo que anhelaba con todo el corazón”, indicaba ansiosa y emocionada la Sra. María Angélica Rafagello.

Relatando que las molestias iniciaron de menos a más por el año 2015, hasta llegar al punto de no poder trabajar, algo que le costó mucho, considerando que de un momento a otro tuvo que dejar de cumplir sus funciones y su ritmo de vida, esperando con ansias el momento de la cirugía.

“En este minuto me siento tan contenta (…) es que han sido muchos años y he tenido que dejar de hacer muchas cosas que a mí me gustan, porque no las puedo hacer, entonces para mí y mi familia esto es muy importante, porque ellos igual sufren y no saben qué hacer para lidiar lo que yo siento de dolor y no pueden hacer nada, porque no se puede”, puntualizó.

Y es que su diagnóstico de artritis reumatoide y artrosis postraumática de codo derecho con severa deformidad, fueron el punto para pensar en una cirugía pionera en la región y muy pocas veces realizada en el país, consistente en un recambio de articulación total de codo.

“Esta es una cirugía que consiste en el recambio de una articulación, esto está diseñado para pacientes que tienen una articulación que ya no funciona, que es dolorosa, que no le sirve en su vida diaria y no cumple las funciones básicas, lo que hacemos es sacar la articulación que no está funcionando y colocamos una nueva diseñada especialmente”, indicó el traumatólogo de hombro y codo del Hospital de la Universidad Católica y jefe de posgrado de hombro y codo PUC, Dr. Rodrigo Liendo.

Agregando la Dra. Dalia López, traumatóloga y cirujana de mano del Hospital Clínico de Magallanes que, “se reemplazan los dos componentes principales de la articulación del codo, que es la zona distal del húmero y la zona proximal de la ulna o cubito, para que en el fondo para que se reestablezca el rango de movilidad de flexo extensión, que en ella en estos momentos es muy limitado, además tiene un codo inestable y muy doloroso”, puntualizó la médica especialista.