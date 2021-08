Impacto de la industria del hidrógeno verde y desafío de la carbono neutralidad abordó primer seminario UMAG-HIF

En la oportunidad, las y los panelistas se refirieron a las ventajas, retos y oportunidades que representa la llegada de esta alternativa energética a la región frente a una emergencia climática en curso, resaltando que, con ello, la zona se convertirá en un polo de descarbonización para el planeta.

Dos exitosas jornadas de exposición y diálogo, se vivieron, esta semana, en el primer seminario web conjunto entre la Universidad de Magallanes (UMAG) y el consorcio Highly Innovative Fuels (HIF). La instancia denominada “De Magallanes al mundo: eCombustibles en base a hidrógeno y revolución en el transporte”,reunió a académicos y especialistas de ambas entidades -y también de la firma Enel Green Power- a fin de compartir, con la comunidad nacional, regional y universitaria, los alcances y el potencial productivo y económico del hidrógeno verde y sus derivados.

El rector de la UMAG Juan Oyarzo, señaló, en la apertura, que “con la firma del convenio que dio a luz a este seminario confirmamos, como Universidad, nuestro interés en cooperar en la transición energética y descarbornización nacional e internacional”. Por ello, agradeció a HIF “su intención por realizar este intercambio de conocimiento científico-cultural con la Academia, específicamente, en el estudio de nuevas energías y combustibles que privilegien los recursos energéticos locales, lo que es vital para reducir la huella carbono en la senda del trabajo que ya venimos realizando como persona jurídica a este respecto”, enfatizó.

César Norton, CEO y fundador de la empresa, en tanto, hizo hincapié en que “nosotros queremos convertir a Magallanes, en conjunto con la UMAG y nuestros socios, en un hub de descarbonización para el Hemisferio Sur y para el mundo. ¿Cómo vamos a lograr eso? Tenemos que hacer una transferencia tecnológica efectiva. Tenemos que lograr que la actividad académica en investigación, en los perfiles de pregrado, en los perfiles de postgrado, en este intercambio académico y estudiantil, podamos aprender qué es la descarbonización, cuáles son las oportunidades que existen en el mundo del hidrógeno verde y en la síntesis de combustibles carbono neutral, que va a ser la gran tendencia industrial de los próximos 30 años”.

La actividad, que contó con la participación de más de 150 personas en línea, dio a conocer en detalle, a través de sus panelistas, el funcionamiento y los procesos asociados a la producción de eCombustibles o combustibles neutros en CO 2 que se planea a partir del recurso eólico presente en Magallanes,un desarrollo que tendrá lugar, en los próximos años, a través del proyecto de una planta demostrativa o piloto impulsada por HIF, la cual proyecta producir 350 toneladas al año de metanol crudo y 130.000 litros de gasolina al año.

Descarbonización y perspectivas para Magallanes

Las ponencias y el diálogo posterior, en consecuencia, giraron en torno a la industria del hidrógeno verde y los eCombustibles, su impacto en el medio productivo, social y ambiental de la región y su desarrollo ante el desafío de la carbono neutralidad en el actual escenario de emergencia climática que vive el planeta.

La contextualización general del proyecto HIF, estuvo a cargo de la gerenta general Clara Bowman, quien, durante la primera jornada, explicó los objetivos, alcances y características de la iniciativa a instalarse en Magallanes. En ese sentido, hizo un repaso por el potencial de vientos que hay la zona y el aprovechamiento que buscan hacer de este recurso renovable en particular, con el objetivo de “transportar energía limpia para que llegue al mundo entero”. Posteriormente, se refirió a los eCombustibles y sus ventajas como una solución al problema climático al no emitir CO 2 a la atmósfera, dando a conocer sus potenciales aplicaciones en el sector del Transporte. Por último compartió la planificación del proyecto industrial -que pretende a escalar a etapas comerciales- y las oportunidades de desarrollo que generará para la región.

Otro de los expositores de esta primera tanda, fue el decano de la Facultad de Ingeniería UMAG, Dr. Claudio Gómez, cuya intervención se centró en un análisis de las conductas humanas frente al cambio climático y el concepto de carbono neutralidad. Según expresó el académico “necesitamos soluciones integrales e individuales, porque el mundo espera respuesta y decisiones urgentes de cara a esta problema”. Manifestó, en esa línea, que el hidrógeno verde se presenta como la alternativa “más prometedora y real contra el cambio climático”, al mismo tiempo que hizo un llamado a la acción y a ser “ciudadanos conscientes” y “científicos y científicas con soluciones creativas para enfrentar lo que está sucediendo”.

Al día siguiente, inauguró el ciclo de charlas, el director del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos de la UMAG (CERE), Dr. Humberto Vidal, hablando sobre “El Hidrógeno verde y sus derivados: un camino hacia la carbono neutralidad”. El investigador concluyó, al respecto, que “la transformación a gran escala de la electricidad eólica en forma de hidrógeno verde y sus derivados energéticos (metanol, amoniaco, gasolina sintética y gas licuado sintético) podría llegar a ser uno de los caminos más rápidos hacia la carbono neutralidad y el gradual abandono de los combustibles fósiles”. Todo ello, sin dejar de resaltar que, necesariamente, “esta industria debe beneficiar a la región de Magallanes y no sólo convertirse en un bien transable en el mercado energético mundial”.

Una de las exposiciones es que más generó interés en el público conectado a YouTube fue el de la gerenta de Sustentabilidad de HIF, Kylie Chick, quien abordó los aspectos ambientales asociados al proyecto y la preparación de los estudios de impacto ambiental que ya desarrollaron para obtener la Resolución de Calificación Ambental (RCA). Entre las preguntas frecuentes planteadas por la audiencia, estuvo el tema del agua, elemento necesario para el proceso de electrólisis que se requiere en el proceso del producir hidrógeno. Al respecto, la ejecutiva HIF aclaró que en la fase piloto se iban a ocupar cantidades menores de agua de pozo y que, a posteriori, se iba a utilizar la desalinización de agua de mar, pero con una base de estudios científicos para el óptimo manejo de la salmuera que se genere de dicho proceso, de manera de transformarla a estado sólido y no devolverla al mar. También se refirió a los impactos en la instalación de un nuevo parque eólico para las comunidades aledañas, asegurando que hicieron las modelaciones y estudios específicos tendientes a minimizar e impedir efectos negativos para las/os habitantes y ecosistemas del sector.

Ver el seminario en YouTube:

–https://www.youtube.com/watch?v=-7qV0NIq-TQ&t=4588s

–https://www.youtube.com/watch?v=NalB-R7wiGc&t=3903s