Inició funciones perito psiquiatra contratada por Servicio Médico Legal para abordar causas judiciales pendientes

Con la finalidad de reforzar de manera provisional el funcionamiento de la unidad de Salud Mental del Servicio Médico Legal (SML), a partir de este mes se encuentra desarrollando funciones en la ciudad de Punta Arenas la perito psiquiatra Dra. Ximena Peñailillo San Martín, cuya presencia fue gestionada con apoyo de la Dirección Nacional del SML, para resolver peritajes psiquiátricos pendientes en la región, como parte de un plan de acortamiento de brechas financiado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La profesional posee una dilatada trayectoria, con experiencia laboral de cuatro décadas, es egresada de la Universidad de Chile y Magíster en Neurociencias, y está especializada en patologías como Esquizofrenia, Depresión y Enfermedad Bipolar. Ha desempeñado su labor en importantes centros hospitalarios del sector público, atendiendo de manera exclusiva casos con trastornos psiquiátricos graves, como aquellos relacionados con pacientes psicóticos.

A inicios de la semana pasada, el Seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, junto al Director Regional del SML, Dr. René Castro Cid, dieron la bienvenida a la nueva perito del servicio, ocasión en que el representante de la cartera agradeció la colaboración y voluntad de la doctora Peñailillo en venir hasta esta región extrema a apoyar al sistema de justicia.

Del mismo modo, valoró la gestión de alto nivel desarrollada por el Dr. Castro, para poder concretar el arribo de una profesional con experiencia que tuviera el interés de venir a responder una sentida necesidad de la comunidad. Resaltó la buena disposición de la psiquiatra para colaborar en resolver la brecha y atender a personas que deben precisamente someterse a peritajes psiquiátricos, los cuales son necesarios para el desarrollo y resolución de diversas causas que llevan las instituciones judiciales.

Por su parte, el Director del SML, Dr René Castro, mencionó la necesidad de adaptarse un poco a la realidad del país, donde hay escasez de especialistas psiquiatras, alrededor de sólo 1.500 a nivel nacional para cerca de 19 millones de habitantes, siendo aquellos capacitados para realizar peritajes forenses una fracción aún menor. A nivel nacional solamente hay seis regiones donde el SML cuenta con perito psiquiatra de planta, siendo estos programas de acortamiento de brechas una forma de contar con un especialista en esta sensible materia.

Agregó que la perito psiquiatra vendrá por un par de semanas, durante los meses de agosto y posiblemente una o dos semanas en el mes de septiembre, para desarrollar peritajes asociados a causas pendientes, lo que es significativamente importante para la región: “seguramente no vamos a contar con un psiquiatra de planta en nuestro servicio a nivel regional en el futuro, hasta que no se solucionen otros temas que no dependen de nosotros, pero con estos programas sí podemos a lo menos satisfacer los requerimientos que tienen las instituciones judiciales en estas materias”.