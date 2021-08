Ministerio de Transportes prorroga contrato para mantener cruce subsidiado de ferri a Isla Riesco

El servicio de transbordo ofrece distintas tarifas de acuerdo al tipo de vehículo a embarcar y dependiendo de la calidad de residente o público general de los pasajeros. En total fueron movilizados 1.088 rodados de residentes y 4.408 de no residentes en el último año, al 31 de julio.

Por un monto de 9 millones y medio mensuales el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones prorrogó el contrato que subsidia el cruce del canal Fitz Roy, uniendo isla Riesco con el continente en la comuna de Río Verde. Así lo informó el seremi de la cartera, Marco Mella Bórquez.

El contrato, prorrogado por 12 meses hasta julio de 2022, considera en general dos cruces diarios de lunes a domingo, exceptuando el día miércoles que cuenta con tres. Además, el servicio de transbordo ofrece distintas tarifas de acuerdo al tipo de vehículo a embarcar y dependiendo de la calidad de residente o público general de los pasajeros.

El cruce de un automóvil o camioneta para residentes tiene un valor de $14.650 para residentes y $17.580 pesos para público general. Un bus de 45 pasajeros público general $19.050, con residentes $15.880. El cruce de una motocicleta o “cuatrimoto” en cambio, tiene un valor de $3.660 residentes y $4.400 público general. El cruce a pie tiene pasaje liberado y los pasajeros de buses subsidiados viajarán gratis.

El subsidio se estableció bajo modalidad de contrato directo con la misma naviera que operaba en el sector, Austral Broom, con la embarcación “Bahía Azul”.

Movimiento 2020/2021

“A pesar de habernos encontrado por varios meses en cuarentena, el servicio tuvo un considerable movimiento, lo que confirma la importancia de este subsidio”, expresó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Marco Mella Bórquez.

Desde julio de 2020 a julio de 2021, el servicio realizó el cruce de 752 vehículos de residentes y 3.555 de no residentes. En materia de camiones, cruzaron 10 residentes y 20 no residentes. Se suma a ello 161 camiones con carro de residentes y 258 de no residentes.

En materia de ganado, en este periodo se realizó el cruce de 1.523 ovinos de estancias del sector y 1072 de no residentes. Bovinos en cambio, fueron 998 de Río Verde y 642 de otros sectores de la región. En este año cruzaron 129 residentes y 502 no residentes a pie.

En total fueron movilizados 1.088 rodados de residentes y 4.408 de no residentes, al 31 de julio.

Horarios de los cruces

Tramo (Origen – Destino) Días de Operación (1) Hora Salida Isla Riesco Hora Salida Villa Ponsomby Isla Riesco – Villa Ponsomby Lunes – Martes – Jueves 9:00 8:10 17:45 17:00 Miércoles 9:00 8:10 16:00 (2) 10:20 (2) 17:45 17:00 Viernes 9:00 8:10 14:30 13:30 Sábado 11:00 (3) 9:00 (3) 17:30 15:00 Domingo 11:00 (3) 8:10 (3) 19:50 17:00

(1) Los días de operación incluyen los días festivos.

(2) En este horario se debe transportar de forma preferente el vehículo del servicio subsidiado CTA0353, por lo que el operador del presente servicio marítimo debe generar coordinación con dicho servicio terrestre. El viaje del día sábado de la 1ª y 2ª semana del mes, será preferente para rondas médicas y el viaje del día domingo de la 2ª y 4ª semana del mes, será preferente para actividades comunitarias.