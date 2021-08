Organizan evento internacional para posicionar la Ruta de los Parques de la Patagonia

Comité conformado por Sernatur Los Lagos, Aysén y Magallanes, Tompkins Conservation Chile, Per Turismo Aysén y PTI Ruta de los Parques de la Patagonia de Corfo, en conjunto con la Adventure Travel Trade Association (ATTA), realizarán dos seminarios virtuales para impulsar el turismo, en miras de la reactivación post Covid.

24 de agosto 2021.- Con el fin de estrechar los vínculos entre el mercado internacional y nacional de cara a la reactivación del turismo post Covid, el comité Ruta de los Parques de la Patagonia se ha aliado con la Asociación Internacional de Turismo Aventura (ATTA) para realizar dos eventos virtuales gratuitos. El primero (jueves9 de septiembre) se enfocará en audiencias internacionales, mientras que el segundo (7 de octubre) convocará a la industria nacional.

«Esta actividad nos brinda una oportunidad única para relevar y dar a conocer a la industria mundial, las virtudes del turismo de la Patagonia Chilena junto a la oferta de la región de Magallanes y Antártica Chilena. En esta oportunidad, diez prestadores turísticos de la región participarán en las ruedas de negocios con importantes tour operadores internacionales de los mercados de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia y Brasil, entre otros», explicó Ximena Castro, Directora de Sernatur Magallanes.

Para el evento internacional, que tiene como objetivo la interacción entre el mercado nacional y extranjero, se ofrecerán una serie de charlas y webinars que permitirán profundizar en el conocimiento de la Ruta y dar a conocer el trabajo conjunto que se ha realizado. Además, se desarrollará una rueda de negocios que busca facilitar el contacto entre tour operadores internacionales con los prestadores turísticos de la Ruta de Los Parques, y así potenciar los vínculos comerciales. Para los que no participen de la rueda, en paralelo se desarrollará el webinar Tourism and Conservation: Rewilding the Route of Parks, dirigido por la directora ejecutiva de Tompkins Conservation, Carolina Morgado.

También participarán Andrea Wolleter, Directora Nacional de Sernatur; Jorge Moller, Program Director para GSTC Latinoamérica; Kristine Tompkins, Co fundadora de Tompkins Conservation; más la presencia de los anfitriones locales de ATTA, Raffaele Di Biase, co fundador de Birds Chile; Paula Christensen, gerenta de ventas y marketing de Mallin Colorado Ecolodge y Gonzalo Fuenzalida, CEO de Chile Nativo Travel.

Los eventos, que cuentan con el apoyo de los respectivos Gobiernos Regionales, abordarán los desafíos del turismo en pandemia, los planes de reactivación y la importancia del trabajo colaborativo en la visión y posicionamiento de la Ruta de los Parques de la Patagonia como destino turístico basado en la conservación, único en el mundo. “Gracias al trabajo colaborativo hemos podido generar una serie de eventos que dan muestra de una visión integrada del territorio, posicionando a la la Ruta de los Parques como un referente de conservación y desarrollo económico local a través del turismo responsable”, explicó Carolina Morgado, directora ejecutiva de Tompkins Conservation.

El segundo evento virtual (jueves 7 de octubre) será destinado al público nacional y tendrá como objetivos generar una instancia de trabajo conjunto y favorecer la asociatividad a través de una rueda de negocios para generar contactos comerciales y potenciar el turismo interno.

Evento Internacional: “Discover the Route of Parks of Chilean Patagonia”

Cuándo: Jueves 9 de septiembre.

Jueves 9 de septiembre. Relatores: Jorge Moller, program director para GSTC Latinoamérica;Kristine Tompkins, Co fundadora de Tompkins Conservation; Carolina Morgado, Directora ejecutiva de Tompkins Conservation Chile; Raffaele Di Biase, co fundador de Birds Chile.