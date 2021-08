Seremitt suma 33 retiros de vehículos por transporte ilegal de pasajeros en Magallanes

El Decreto N° 212 contiene el reglamento que regula los servicios nacionales de transporte público de pasajeros en todos sus modos: taxis, colectivos, microbuses, buses interurbanos. En su artículo 38 establece que aquellos vehículos que están impedidos de prestar el servicio serán sancionados con multa y retirados de circulación. Los vehículos que no pueden realizar esta labor son aquellos que no están debidamente inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros: es decir los autos particulares.

El debido registro asegura que tanto los vehículos como los conductores cumplan con la normativa nacional vigente. Esto, para seguridad de las y los pasajeros. El certificado de registro siempre debe portarse en el transporte. Es por ello que en los controles realizados por el personal del Programa de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes, los inspectores verifican la vigencia de los documentos exigidos por Ley tanto a los conductores como a los vehículos, que aseguran las condiciones mecánicas de éstos.

“La ilegalidad es uno de los temas que nos preocupa en todos los servicios de transporte, porque al tomar un servicio de transporte ilegal el pasajero no está asegurado en caso de ocurrir algún accidente y no tiene a quién reclamar en caso de que el servicio no se preste de la manera adecuada”, señaló el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Marco Mella. “Es por eso que nuestros fiscalizadores están controlando frecuentemente el transporte de pasajeros y al sorprender a alguien efectuando un servicio de manera ilegal, éste es retirado de circulación” agregó.

La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones suma 33 retiros de vehículos por transporte ilegal de pasajeros en Magallanes en lo que va del año (enero-julio 2021) 31 en la comuna de Punta arenas y 2 de la comuna de Natales. 14 de estos vehículos se encontraban prestando servicios a través de una aplicación móvil.

En 2020 fue otro el panorama. Por la disminución de la movilidad total en la región debido a la pandemia por Covid-19. Desde enero a diciembre se realizaron sólo 20 retiros. Todos en la comuna de Punta Arenas. De ellos, 8 prestaban servicio a través de aplicación.

“Es relevante que las y los usuarios reflexionen acerca de la importancia de utilizar servicios de transporte formales, ya que no sólo los vehículos cumplen la normativa exigida en Chile para realizar este servicio, sino que también los conductores, los que deben contar con licencia de conducir profesional al día y portarla en el momento en que estén prestando el servicio».