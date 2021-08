SernamEG Magallanes certifica a participantes de inédito programa de coaching para mujeres líderes

Dirigido a 20 magallánicas de empresas públicas y privadas, la iniciativa desarrollada en el marco del programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género y con la colaboración de “Alas Australes”, tuvo como fin fortalecer la influencia y efectividad de las participantes en sus contextos laborales.

En una ceremonia encabezada por la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett Said, de visita en la zona, la Seremi de la Mujer Daisy Carrera Ocaranza, y la Directora Regional del SernamEG Fabiola García Pinto, este jueves culminó inédita iniciativa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que busca potenciar el liderazgo de mujeres en cargos directivos y de responsabilidad, quienes en el país solo alcanza el 20% en contraste con el 80% de puestos ocupados por hombres.

“Como Gobierno tenemos el compromiso de avanzar hacia una sociedad donde logremos generar igualdad de derechos y también de deberes tanto para hombres como para mujeres. Y para lograrlo, tenemos que trabajar de forma colaborativa, por eso valoro este esfuerzo que se ha hecho de manera público-privada con el compromiso de distintos actores para impulsar que cada día más mujeres asuman puestos de liderazgo. (…) Quiero felicitarlas pero sobre todo desafiar a cada una de ustedes: no nos podemos quedar contentas aquellas mujeres que hemos tenido la oportunidad de desarrollo si no abrimos camino a otras que también lo están buscando. El año pasado en Chile se graduaron de las universidades, de las maestrías, más mujeres que hombres; hoy día ya no hay argumentos como los que existían décadas atrás de que las mujeres no están preparadas”, resaltó la máxima autoridad del Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, Mónica Zalaquett Said.

La iniciativa se enmarca dentro del programa del SernamEG “Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género”, el cual busca promover un cambio cultural al interior de las organizaciones, para favorecer el ingreso, permanencia y desarrollo de las mujeres en el mercado laboral remunerado. Así lo detalló la directora de SernamEG Magallanes Fabiola García Pinto: “Con este programa buscamos que las mujeres que se encuentran en roles directivos puedan robustecer su liderazgo, adquirir nuevas herramientas y poner en práctica un plan de acción que les permita aumentar la influencia y efectividad en las organizaciones de las que forman parte”.

Las veinte mujeres certificadas, quienes ejercen cargos directivos en la región, trabajaron 4 módulos formativos prácticos y 4 sesiones de coaching individual en esta iniciativa pionera, y en representación, la Jefa de Recursos Humanos de EPA Austral Carolina Bahamonde Aguilar, entregó sus agradecimientos: “In-fluye significó para mí el fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo. Destaco además la importancia de este programa, que me permitió abrir oportunidades y conocer a mujeres que influyen a diarios en equipos diversos dentro de sus organizaciones, con quienes hemos generado una gran red de mujeres líderes en Magallanes”.

El programa se levantó en cooperación con la Consultora de Coaching Alas Australes, y fue impartido por su director Brian Walkins Torres: “Con este programa se cumple un gran anhelo, el cual es generar una red que permita en un futuro que más mujeres asuman roles de alta responsabilidad en Magallanes y en todo el país, a través de la influencia y liderazgo de congéneres, como las que culminaron exitosamente esta primera edición del programa, que esperamos repetir. Destaco además, uno de los factores más valorados entre las líderes participantes, el que fue contar con una instancia solo para mujeres, donde ellas podían expresar los desafíos a los que se enfrentan día a día, validar sus emociones y ser escuchadas con generosidad”.