Vuelve el Mountainbike!!! El Parque María Behety fue el escenario perfecto.

El Parque María Behety fue el escenario perfecto para que una veintena de amantes del Mountainbike se reunieran para llevar a cabo la segunda jornada de carrera organizada por MTB Class, que busca incentivar a niño, niñas, joven y adultos en esta disciplina, y que, a casi dos años de pandemia este domingo cobró nuevamente vida.

En esta jornada participaron categorías de hombres y mujeres en un circuito dentro del parque con poco mas de 11 kilómetros, que considera ascensos y descensos por senderos técnicos y que con barro le dieron el toque perfecto.

Esta es la segunda de cuatro competencias que se realizó en el Parque María Behety, por lo que la organización de MTB Class espera que se sumen más personas a esta disciplina especialmente los niños y niñas.

En paralelo una de las competidoras, Ariela Mansilla, quien además de ser profesora de Educación Física, es una amante no solamente de esta disciplina, sino que también del Trail Running, dijo estar feliz de que se hagan este tipo de actividades. “Estoy de regreso en la zona y al enterarme de esta actividad, enseguida dije voy a participar, me encanta el contacto con la naturaleza y este lugar, es ideal no solamente para pedalear, sino que también para correr y liberar energía, dijo Mansilla.

Explicó la organización que se trata de simulacros de entrenamiento y que se formó por la rama que tiene la escuela que se llama RR Class que es una rama más competitiva que reúne a jóvenes entre 13 y 18 años de edad y que están postulando al Nacional de Cross Country Olímpico que será en el mes octubre.