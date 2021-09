40 familias de Punta Arenas inauguran el loteo General del Canto

Los beneficiarios del subsidio Fondo Solidario de Elección de Vivienda, recibieron sus soluciones habitacionales sin deuda, en el proyecto habitacional que se construyó, además, con recursos aportados por el Gobierno Regional.

Punta Arenas, 2 de septiembre de 2021. Con mucha alegría, 40 familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas, en una ceremonia donde, luego de mucho tiempo, se volvió a cortar la cinta tricolor para inaugurar el loteo General del Canto de Punta Arenas. El acto fue encabezado por la delegada presidencial Jenniffer Rojas y participaron el seremi (s) de Vivienda y Urbanismo Rafael Vidal, el alcalde Claudio Radonich y el director regional de Serviu Dubalio Pérez y los consejeros regionales Antonio Bradasic, Roxana Gallardo y Antonio Rispoli. El conjunto habitacional cuenta con 37 viviendas de 56 metros cuadrados distribuidos en dos pisos y tres viviendas para personas con movilidad reducida, además de áreas verdes y una sala de uso múltiple.

La construcción del loteo tuvo un costo de 2550 millones de pesos, financiados con subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y un aporte adicional de recursos del Gobierno Regional, en torno al 40%, más el ahorro de las familias de aproximadamente un millón de pesos cada una. Además, el Gobierno Regional financió la adquisición del terreno. La delegada presidencial destacó que esto demuestra que el trabajo en conjunto por la ciudadanía, trae sus frutos. Acá hay un trabajo realizado desde el año 2018 por la Municipalidad con la Agrupación, hay un compromiso del Gobierno Regional que aportó recursos para poder tener estas casas de alto estándar y por supuesto el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda por seguir entregando estas soluciones habitacionales para los magallánicos y magallánicas”. Agregó que “sabemos que este es el sello y el compromiso del Presidente Sebastián Piñera. Queremos entregar viviendas dignas y de calidad para los habitantes, queremos que cada peso que inviertan, sea para sus hogares”. A su vez, el director regional de Serviu se manifestó “muy feliz, porque este proyecto partió cuando asumí como director.

Con ellos empezamos a trabajar en 2019 y hoy día 2021 ya estamos entregando la solución habitacional. Fue un proceso muy rápido, un año de construcción en pandemia, que nosotros veíamos que iba a ser mucho más complejo y fue al revés, estamos entregando la solución en un año que se demoró la construcción”. Destacó también, “el aporte del Gobierno Regional, que sin ese aporte no podríamos estar llegando a esta calidad, eso es lo que nosotros como Gobierno queremos mantener, estas es la calidad de viviendas que queremos entregar, con tres dormitorios terminados, ventanas termopanel, calefacción central y en barrios integrados, no en la periferia de la ciudad”. En tanto, Haydeé Águila, presidenta de la agrupación de vivienda Tricultural dijo “estoy contenta por la gente, porque eso muestra que uno no hace las cosas por uno no más, sino que lucha también por los que vienen atrás. Yo me voy a cambiar el fin de semana, pero si hay mucha gente que se va a cambiar altiro porque la necesidad es ocuparla y también son familias que muchas están arrendando y ya cumplieron su mes de arriendo. Yo creo que hoy va a ser un día de harto movimiento acá en la población y de alegría porque al final vamos a ver las luces de las casas y detrás de esas ventanas, la alegría de cada familia”.

Finalizada la ceremonia, el Ministro Felipe Ward envió un saludo a las familias “felicitarlos en este gran día, sabemos que hoy día, gracias a mucho trabajo y mucho esfuerzo, 40 familias cumplen el sueño de recibir sus viviendas y quiero que tengan la certeza que el Minvu va a seguir trabajando para que este sueño se vuelva realidad para todas las familias de Chile”.