Ante aumento de consultas en virus estacionales: expertos instan al autocuidado

A raíz de la pandemia del COVID-19, el único virus respiratorio que predominó por más de un año, fue el SARS-CoV-2. Con ello, los otros virus estacionales pasaron a un segundo plano.

Con las libertades que ha vivido la Región de Magallanes, en las últimas semanas, se ha producido un aumento en consultas de influenza, adenovirus y el virus respiratorio sincicial.

Al respecto, el jefe de la Unidad de Emergencia Hospitalaria del Hospital Clínico Magallanes, Dr. José Ignacio Íñiguez, explica que desde el inicio de los desconfinamientos y el retorno de los niños al colegios y reuniones, dio paso para la circulación de nuevos virus respiratorios.

“Hemos visto un aumento en las consultas respiratorias tanto en adultos como en niños, pero en los más pequeños se nota más. No teníamos prácticamente consultas pediátricas durante el momento central de la pandemia. Ahora, un gran porcentaje es por patología respiratoria”, indica el Dr. Íñiguez.

El profesional agrega que las recomendaciones para evitar este tipo de patologías son las mismas que se han adoptando por más de un año para detener el COVID-19.

Pero sin olvidarse de la emergencia sanitaria, la subdirectora médica HCM, Dra. María Isabel Iduya, refuerza a la comunidad magallánica, a continuar con el proceso de vacunación contra el COVID-19.

“La mejor manera de cuidarse es vacunándose. Si no se vacunó a tiempo o sabe de alguien que no lo ha hecho, por favor, asista a los lugares de vacunación, mantener el uso de mascarilla, mantener la distancia física no menor de un metro y lavado frecuente de manos. Eso es lo único que nos va a permitir evitar enfermarse y, además, tener la disponibilidad de nuestros equipos para atender a nuestros pacientes”, sostuvo la subdirectora Iduya.