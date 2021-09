Candidato a diputado por Magallanes, José Fernando Olivares: «Si queremos ser protagonistas del futuro verde de Magallanes debemos cambiar nuestra educación»

Señala que es fundamental terminar con aquella premisa de 80% del trabajo para personas venidas desde otras regiones y sólo el 20 restante para lo local. «El desafío es revertir ese 80/20 en favor de los magallánicos y entendiendo que eso se logrará sólo con mano de obra especializada», planteó.

Actualizar carreras técnicas y profesionales en los establecimientos que imparten educación en Magallanes, es un tema que cobra especial relevancia cuando se habla de los proyectos energéticos que comienzan a impulsarse en la zona.

El tema preocupa al candidato a diputado José Fernando Olivares, quien propone llevar adelante acciones reales que permitan a los jóvenes de la región ser protagonistas y no sólo espectadores de una futura fuerza laboral. «Magallanes se caracteriza por dar la bienvenida a grandes proyectos de producción, pero muchas veces eso no se traduce en mayores beneficios para nuestro territorio, ni siquiera en lo que respecta a mano de obra. Por ello es fundamental terminar con aquella premisa de 80% del trabajo para personas venidas desde otras regiones y sólo el 20 restante para lo local. El desafío es revertir ese 80/20 en favor de los magallánicos y entendiendo que eso se logrará sólo con mano de obra especializada. Es por eso que necesitamos apuntar nuestra educación a la realidad local».

Olivares agrega que lo señalado «no es estar inventando la pólvora», porque este planteamiento «se ha venido escuchando por años, pero nadie parece haber tenido intención siquiera de revertir aquello. Un ejemplo, lamentable por cierto, es lo suscitado hace algunos días en el Liceo Industrial de Punta Arenas, donde los alumnos carecen de herramientas y materiales para desarrollar sus labores en taller. Esto reviste un hecho impresentable y condenable, porque hablamos de educación en materias relevantes para Magallanes y, peor aún, seguro no constituye un hecho aislado, porque si los apoderados no habrían alzado la voz las autoridades ni siquiera se hubieran enterado».

Olivares agrega que la voluntad se debe traducir en acciones «ahora, no mañana, generando ideas, propuestas y proyectos para fortalecer la educación. Y ese paso necesario debe considerar la actualización de las mallas curriculares con carreras acordes a la necesidad laboral futura, pensando en los proyectos energéticos como la planta de hidrógeno verde y la planta de amoníaco verde. También en materia tecnológica, con la llegada de compañías como Starlink y Amazon».

Para el candidato del Partido de la Gente, «hoy cuando a miles de kilómetros el vicepresidente ejecutivo de New Energy Business en Siemens Energy, Armin Schnettler, le dice al mundo que su compañía avanza en un proyecto pionero para la economía del hidrógeno junto a fuertes socios internacionales del mundo empresarial, al fin del mundo, en Magallanes, no podemos agachar la cabeza y no sentirnos orgullosos. Pero, también es una responsabilidad y compromiso con nuestros jóvenes, que se merecen la oportunidad de aprender y desarrollarse laboralmente en su propia región».