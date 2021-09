CORE acordó reunirse con seremi de Bienes Nacionales para generar estrategia y planificar futuras concesiones de terrenos fiscales

Punta Arenas, 8 de septiembre2021.- En sesión plenaria este lunes, los integrantes del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, acordaron reunirse en los próximos días con la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, a fin generar una estrategia conjunta que permita planificar las futuras concesiones de terrenos públicos.

La inquietud fue planteada primero en la comisión Infraestructura y también en Régimen Interior para luego ser discutida en el pleno donde correspondió al Consejo emitir su pronunciamiento ante tres solicitudes de concesiones. La primera fue presentada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, correspondiente a la renovación de concesión de uso gratuito por dos años del Lote A3-C (2.5 hectáreas) Sector Río Ventisquero, Torres del Paine. La segunda fue la solicitud de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas para el uso gratuito por veinte años del terreno fiscal ubicado en Laguna Pudeto, Lote 1-E (3.51 hectáreas) y la tercera fue la solicitud de la asociación de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, requiriendo la concesión de uso gratuito por cinco años, de terreno fiscal Lote 23 (1.26 hectáreas), en el sector San Juan Punta Arenas.

Si bien para todas las solicitudes hubo un pronunciamiento favorable por mayoría de votos, tanto el presidente del CORE, Jorge Flies, como los consejeros y consejeras, coincidieron en la urgente necesidad de generar una estrategia que permita planificar las concesiones y por ende la administración y uso del territorio.

Cabe señalar que actualmente, al Consejo Regional le corresponde pronunciarse respecto a esta materia pero dicho pronunciamiento no es vinculante, es decir la decisión final está en manos de Bienes Nacionales y en ese sentido los consejeros valoraron la voluntad que ha tenido la seremi Rojas, al revisar y dar a conocer en comisiones todas las solicitudes.

Según comentó el Gobernador, Jorge Flies, “se planteó invitar a la seremi de Bienes Nacionales para mirar con proyección en el tiempo la dinámica del uso de los terrenos ya que, por ejemplo, tenemos prácticamente todo el sector San Juan cerrado por instituciones públicas o privadas a las cuales se les han entregado concesiones dejando un uso bastante limitado de terrenos para la población. Sumar a ello, que una de las estrategias hacia adelante, es lograr que el Gobierno Regional tenga mayores competencias y atribuciones sobre los territorios tanto marinos como terrestres y ese es un esfuerzo que seguiremos haciendo en los próximos años”.

Asimismo el consejero, Ramón Lobos, expresó “este es el momento de hacer cambios en lo que ha sido el trabajo del Consejo Regional con el ministerio de Bienes Nacionales.

Ello por dos razones, primero hoy tenemos la figura del Gobernador que es el encargado de regir el destino y lo que pasa en la región y en segundo lugar, el rol que el Consejo tiene en cuanto a articular políticas y reglamentos. Los esfuerzos debe estar centrados en como utilizamos mejor el territorio, como lo poblamos y fomentamos el turismo o cualquier otra actividad. Lo importante no es entregar terrenos a quien quiera pedirlos, sino contar con una tipología mínima de asentamiento, compromiso con la sustentabilidad y pertinencia al modelo de región que queremos”.

Terreno en sector San Juan

En la oportunidad, la consejera Roxana Gallardo y el consejero, Ramón Lobos, emitieron una votación no favorable a la concesión de uso gratuito por cinco años, de 1.6 hectáreas ubicadas en el sector San Juan, presentada por la asociación de funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores.

Según señaló la consejera Gallardo “seguir entregando terrenos a grupos específicos, es no entender nada de lo que hemos visto los últimos años. No se debe seguir haciendo este tipo de concesiones con privilegios para algunos por sobre otros. Aquí las familias salen a buscar un lugar donde pasar un fin de semana agradable y todos van hacia el lado sur y cada vez hay menos lugares. San Juan es el balneario de los pobres y si lo seguimos entregando al final no tendremos donde ir”, afirmó.

Retén Kon Aiken

Finalmente, el consejero Jorge Balich, manifestó su preocupación por la situación que estaría afectando la permanencia de la tenencia de Carabineros en el sector Kon Aiken. “La noticia que tenemos, es que Carabineros entregará el terreno a Bienes Nacionales. Esto es preocupante para la región ya que Kon Aiken es la entrada a Punta Arenas y en especial afectaría a los ganaderos porque con ello aumentará el problema de abigeato. Por tanto solicité al Gobernador, reunirnos con Carabineros y las autoridades que corresponda para buscar una solución ya que es necesario que esa tenencia siga funcionando por todo lo que significa para Magallanes”, concluyó el consejero regional.