Delegada Presidencial Provincial Ericka Farías destaca trabajo que Sernageomin desarrolla en Provincia De Última Esperanza

Se prevé que en los meses de verano se instalarían los sensores para medir actividad del volcán Burney

Durante este miércoles la delegada presidencial provincial, Ericka Farías, se reunió con el subdirector nacional de Geología de SERNAGEOMIN, Alejandro Cecioni, el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo y el director regional de SERNAGEOMIN, Hans Gäbler, con el objetivo de informar respecto a la instalación de una red de monitoreo de la actividad volcánica en la región de Magallanes, que a la fecha es desconocida.

El subdirector nacional de Geología indicó que la red instrumental actual se encuentra desplegada en 45 volcanes, entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén. Por lo tanto, en la actualidad la actividad volcánica de Magallanes permanece en gran medida anónima, contándose solo con información proveniente de algunos estudios científicos específicos.

Es por ello, que en este primer acercamiento informaron respecto de este proyecto para la región y para la provincia, “vamos a trabajar en 4 áreas, la primera es un monitoreo en el río Las Minas, que lo vamos a terminar antes de fin de año, nos falta instalar unas cámaras. También estamos trabajando un mapa de geología básica, de cartografía de escala de 1 a 100 mil; también estamos iniciando los trabajos en mapas de metalogenia para definir donde hay minerales, y el cuarto punto es ver el monitoreo volcánico”.

Indicó que hasta el momento existe un observatorio en Temuco, en el cual se estudian 45 volcanes, pero en Magallanes no se ha hecho este trabajo en ninguno de los 5 volcanes existentes; por tal razón, se quiere comenzar con el monitoreo del volcán Burney que está aproximadamente a 85 kilómetros de Puerto Natales, “es un volcán de gran tamaño y tuvo actividad en el año 1912. No hay mucha información, no es un volcán peligroso, pero si hay que tenerlos monitoreados, y hay que tratar de convivir con los volcanes”.

La idea central es instalar un sensor de sismología el cual permitirá conocer la actividad del volcán, información que será transmitida por vía microonda al observatorio ubicado en Temuco, aseguró Cecioni.

Por su parte, la DPP agradeció la visita del subdirector, “es muy importante no solo para datos estadísticos, o datos de prevención mantener los volcanes monitoreados. Hemos acordados hoy trabajar en conjunto para lograr instalar la primera central de monitoreo en la provincia de Última Esperanza, con la finalidad de analizar nuestra actividad volcánica”.

En tanto, el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo, explicó que los volcanes de Magallanes están ubicados en la costa hacia el litoral Pacífico, “queremos completar la cobertura nacional de vigilancia volcánica, con la instalación de instrumentos que nos permitan establecer líneas bases de actividad y saber qué tan activos son, cual es el movimiento interno que tienen, y eso nos permitiría estar mejor preparados ante una eventual reactivación volcánica en el futuro”.

Finalmente, el director regional de SERNAGEOMIN, Hans Gäbler, añadió que “nosotros hacemos estudios y catastros de remociones en masa que principalmente son deslizamientos de terreno. Acá en la provincia estamos haciendo estudios en los sectores más álgidos donde pudiese haber remociones de terreno como en Torres del Paine, Cerro Guido, las zonas fronterizas, sector de Las Chinas, entre otras”.