En el Centro de Negocios Sercotec, la Directora se reunió con los beneficiarios del Programa Reactívate multisectorial

Son 187 micro y pequeños emprendedores en total de la comuna de Punta Arenas, que se reunieron hasta el día viernes en un conversatorio y certificación con el fin de conocer las inquietudes y necesidades del emprendedor para próximos proyectos del Servicio.

Punta Arenas, viernes 10 de septiembre de 2021: Durante tres días en el Centro de Negocios SERCOTEC, la directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar, estuvo con los 187 beneficiarios – de Punta Arenas- del programa Reactívate Multisectorial III, el cual busca reactivar la economía en sus negocios a través de un Plan de Inversión que cuenta con activos fijos y capital de trabajo. A nivel regional este proyecto benefició a 293 micro y pequeños emprendedores.

“Desde nuestro Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas, hemos realizado la certificación de 293 empresarios que se adjudicaron el Reactívate Multisectorial III, cada uno de ellos recibió un monto de 2,5 millones de pesos, con un total de más de 800 millones de pesos”, dijo María Soledad Solo de Zaldívar, además añadió que, “estos días no solamente fue una certificación sino, que tuvimos un conversatorio con cada uno de ellos donde nos dieron a conocer sus inquietudes y las cosas en qué podemos, como Sercotec, mejorar para llegar con estos recursos de una forma más oportuna a cada uno de ellos que hoy día nos están necesitando”.

Víctor Barría, quien trabaja el área de la construcción y obras menores, comentó que tuvo que despedir personal ya que el ingreso no alcazaba para poder seguir manteniendo la empresa y a sus trabajadores. A pesar de eso, “en comparación a otros rubros, éste no se vio tan afectado. Aparte con los beneficios que ha dado el gobierno le han entregado a la gente esa capacidad de que puedan tener más recursos, arreglar sus casas y eso me ha beneficiado”. Con el monto adjudicado del programa, Barría añadió que, “este recurso que acabo de recibir me ayuda bastante, tengo gente contratada y voy a utilizar estos fondos para reembolsar en recursos humanos y comprar materias primas. Sin la ayuda del gobierno hubiese sido imposible mantenernos en pie”, dijo.

Durante el conversatorio que hubo en el salón del Centro de Negocios SERCOTEC, ubicado en Chiloé 1850, Liliana Díaz, dueña de Florería Aliss, comentó que tras la crisis sanitaria tuvo que reducir los trabajos al mínimo porque a nivel nacional las flores fueron una complicación, “hubo mucha escasez de flores, también tenía que tener mucho cuidado para no incurrir en algún tipo de contagio hacia las personas que recibían nuestras flores. Fue horrible”. Relató, además, que mantuvo cerrado su local, trabajando con delivery, “pero tuve que seguir pagando el arriendo hasta el día de hoy”. Con los 2,5 millones de pesos Liliana quiere renovar el mobiliario, ya que “yo creo que al menos durante 2 años no vamos a poder hacer muchos matrimonios, muchos eventos, vamos a tener que dedicarnos a hacer otro tipo de arreglos para regalos más que nada. Este beneficio que ha entregado Sercotec es fantástico, y ojalá muchas personas pudiesen postular ya que todos lo necesitamos y la pandemia fue horrible para todo el mundo”, terminó.

Otro de los beneficiarios fue Luis García, quien cuenta con un emprendimiento de organismo técnico de capacitación, Servimag, dijo que el año pasado no pudieron trabajar por temas de aforo, así que recién este mes están comenzado con sus proyectos. “Con este fondo voy a comprar activos fijos, computadores, data show, entre otras cosas. Este mes comencé a trabajar y ya tengo algunos proyectos adjudicados”, dijo.

Al finalizar el conversatorio, la directora de Sercotec Magallanes, les dijo a los beneficiarios que “nuestro compromiso es estar con las pymes y hoy, nuevamente lo hemos demostrado al poder estar entregando estos fondos a cada uno de ustedes, y seguiremos trabajando para poder juntos reactivar nuestra economía”. Finalizó.

Este programa es financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena con la aprobación del Consejo Regional.