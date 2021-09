Gobernador Regional Jorge Flies participó en el Primer Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales, realizado en Concepción los días 8, 9 y 10 de septiembre

Texto del discurso del Gobernador Flies:

Discurso de Jorge Flies, Gobernador de Magallanes, en el cierre de la jornada del Primer Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales

Muy buenos días. Un placer de saludarlos. Me sumo a la gratitud como Gobierno Regional de la acogida de Concepción y el trabajo que ha hecho especialmente al equipo del Gobernador Rodrigo Díaz. Además, destacar a Roberta, que no sé si está por acá porque este trabajo tiene mano de mujer y quiero reconocer en ella, y por favor le pido un aplauso para los organizadores y en especial a ella el trabajo que está haciendo en esta organización.

Vamos a tratar de ganar tiempo con una breve exposición sobre los resúmenes y sabemos que nuestros candidatos van a tomar apuntes de las conclusiones de los equipos de las regiones durante todo el día de ayer.

Saludos a los poderes del Estado. Acaba de estar con nosotros la Presidente del Senado, Ximena Rincón, agradecemos sus palabras.

Saludamos a la Convención Constitucional que es parte de lo que hoy día se está escribiendo en el país.

Saludamos a la subsecretaria de Desarrollo Regional en nombre del poder ejecutivo y a quienes aspiran hoy día a asumir funciones de la más alta magistratura del Gobierno de Chile. A Gabriel, Yasna y Sebastián que se vienen incorporando a esta hora con nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos en este momento.

También saludar a los municipios presentes. Estuvo el alcalde de Concepción. Y, de igual manera, a aquellos trabajadores y representantes de las comunas de nuestro país.

Aquí estamos las regiones. Un cuarto poder que se está construyendo en el país.

Efectivamente, hablamos de financiamiento, ordenamiento territorial y medio ambiente, fomento e industria, infraestructura y transporte, desarrollo social y humano y el traspaso de competencias en otros ámbitos. Innovación, ciencia y tecnología.

Agradecemos también al instituto milenio que nos permitió, acá en un trabajo con la Gobernación de Bio Bio, que están avanzando muy bien con los jóvenes científicos y profesionales que nos han acompañado en cada una de las mesas.

Aquí empezamos con las propuestas, candidatos y candidata.

Financiamiento para el desarrollo regional. Autonomía financiera y presupuestaria de carácter constitucional para las regiones. Transparentar el cálculo actual de entrega de recursos de parte de los Gobiernos y especialmente del Ministerio de Hacienda.

Les quiero comentar, candidatos y candidata, que los Gobiernos Regionales han presentado frente a la Contraloría una deuda histórica en el ámbito de impuestos regionales y también de Ley Espejo del Transantiago por miles de millones de pesos que se adeudan y que han significado deterioro en los planes de inversión y programas en la región.

Facultar a los Gobiernos Regionales y sus consejos para crear tributos regionales y, en esto, tener un marco de procedimiento a seguir.

Y aquí un poco lo que nos anticipaba la senadora Rincón, dentro de la OSD, que nos comparamos permanentemente, pasar, tanto los municipios como los Gobiernos Regional de un 14 a un 40% del presupuesto nacional a través de su PIB a los territorios, pero no a ellos, a su gente.

Fomentar la equidad territorial, la Gobernadora Macías lo sabe muy bien, las zonas de rezago, las zonas extremas ¿cuánto benefició el programa de zonas extremas Gobernadores y Gobernadoras del como política de Estado? Y, a eso, sumamos un tema que no puede esperar que son las zonas de sacrificio ambiental. Si se conocen las diferencias del territorio podemos pensar en una Estado Unitario.

Y, reformar, sin lugar a dudas, un sistema nacional de inversiones. Un sistema que fue creado el siglo XX pero que no habla con el siglo XXI.

En el séptimo punto, obligatoriedad o vinculación del ARI con la toma de decisiones. Hoy día el ARI pasa de ser de un ejercicio de conversación queremos que pase a ser un proceso vinculante con los sectores, con las regiones y con el Gobierno Central. No solamente aumentar los presupuestos.

Aumentar las plantas de los Gobiernos Regionales. Ustedes saben muy bien candidatos y candidata, que los Gobiernos Regionales tienen por lo menos tres divisiones nuevas y hay divisiones en algunos territorios que tienen solamente un profesional que es el Jefe de la División.

No se puede pensar en descentralización, infraestructura, desarrollo social, transporte y también en el ámbito de fomento con un profesional para toda una región.

El traspaso de saldos iniciales, especialmente este año candidatos y candidata.

Hemos estado en pandemia. Hemos recibido, y quiero decirlo públicamente, todos los Gobiernos Regionales una ejecución presupuestaria bajísima. En promedio, al 30% al mes de agosto. Esto nos tiene extremadamente preocupados porque tenemos retraso de cuatro meses en autorizaciones de cambios presupuestarios del Ministerio de Hacienda y también tenemos cambios en los costos constructivos de inversión. Entonces, les pedimos, específicamente, que en la toma de decisiones este el traspaso inicial de caja de los fondos que este año no podremos ejecutar.

Participación de los gobiernos regionales en forma directa en la discusión presupuestaria sin intermediarios.

Tenemos que hablar directamente con el Parlamento, con el Ejecutivo y con el Ministerio de Hacienda.

Además, proponer vía presupuesto cambios en la distribución del FNDR a definiciones propias y autónomas. Si creemos en las regiones, dejemos que las regiones toman las decisiones sobre su presupuesto.

Ordenamiento territorial y medio ambiente. Aquí hubo una gran discusión con mucha pasión. Tenemos muchas Gobernadoras y Gobernadores apasionados en el tema medio ambiental y como dice el título del primer punto transitar hacía un modelo de desarrollo equilibrado, sustentable, con justicia ambiental y social.

Cuanto nos hace falta que cohabitemos con nuestro planeta para recuperar el agua de nuestros territorios materializando un modelo de gobernanza hídrico en la región con enfoque cuencas y glosa presupuestaria hídrica.

Reparar, re naturalizar y rehabilitar ecológicamente el territorio. Pasar a la acción climática. Ya varias regiones hemos declarado Emergencia Climática. Esperamos que podamos avanzar y reconocer como la situación crítica, no solamente de las regiones, no solamente de las comunas, no solamente de Chile, si no que en todo el mundo.

Hoy nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños, están angustiados por lo que estamos haciendo nosotros, los que tomamos las decisiones y como dice ahí mirar desde soluciones grises a soluciones verdes.

En este ámbito del territorio y medio ambiente, necesitamos instrumentos de ordenamiento territorial con un reconocimiento de la función social del suelo en la Constitución. Los territorios se reconocen constitucionalmente.

También se habló de Fomento e Industria. Queremos proponerle el traspaso a los Gobiernos Regionales de las direcciones que hoy día ya están trabajando estrechamente con nosotros y con fondos regionales como son CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, FOSIS, entre otros instrumentos de fomento en cada uno de los territorios que ya a través de convenios de programación o traspasos consolidados ocupan fondos regionales que tendrían que estar no en líneas nacionales, si no que reconociendo el territorio.

Generar una glosa directa de fomento e industria en la ley de presupuesto y, por último, facultar a los Gobernadores y Gobernadoras nombras al menos a un representante en el directorio de las empresas estatales y de interés público.

Por su parte, la comisión de Infraestructura y Transporte también le solicita a las actuales autoridades y a las futuras incorporar competencias en direcciones y ministerios que tengan que ver con ambos temas.

En Infraestructura y Transporte hay mucho por hacer. Y solamente por si no lo sabían nuestros candidatos y candidata, hoy día el traspaso que se ha hecho a estos Gobernadores y Gobernadoras Regionales fue abrir y cerrar calles.

Todos los días en la mañana lo que hacemos es abrir y cerrar calles. Ustedes entenderán que no fuimos electos para eso. La comunidad está esperando otras competencias de mayor interés. Entonces esperamos también mirar con mucha atención una conversación con los territorios y poder pasar competencias que si nos interesan a cada una de las regiones.

Mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las políticas locales con la creación, que hoy día nos otorga la ley, pero que tiene que estar reflejada en presupuesto, de servicios públicos regionales para la Gobernación Regional en el ámbito de infraestructura y transporte y hay ámbitos en la capacidad que tiene los gobiernos de ejecutar proyectos de inversión con cada una de las necesidades en programa en el ámbito de infraestructura y transporte. Además, de una nueva administración de glosas presupuestarias en estos ámbitos.

En el área de desarrollo social y humano también en el ámbito de territorio traspasar programas que hoy día son absolutamente competentes e incumbentes en el territorio como lo son la toma de decisiones de evaluación e inversión de proyectos.

El SENCE, acá no lo nombraron, pero voy a hacer una extensión de temas que estamos trabajando estrechamente. El SENAMA, el SENADIS, que tienen que tener pertinencia en el territorio y perfectamente pueden estar bajo la administración de los Gobiernos Regionales.

Y un punto que coincidimos todos es que hay un serio y gran problema en la política habitacional de Chile. Tanto en haber perdido la organización de las distintas agrupaciones de viviendas y hoy día tener una administración privada de la conformación de estos grupos hasta los abusos que se están provocando en la especulación de los terrenos, inmobiliarias y de las agrupaciones.

En ese aspecto pedimos que la política habitacional este a cargo de los Gobiernos Regionales. Financiar para ejecutar políticas regionales de participación. Si creemos en la participación vinculemos las tomas de decisiones a la gente y qué mejor que los Gobernadores y Gobernadoras junto con los alcaldes y alcaldesas entreguen una participación vinculante en los territorios.

Sumado a esto, coordinar con las instituciones el análisis de datos que tiene, por ejemplo, el INE, para fortalecer las unidades de estudio que los Gobiernos Regionales tienen.

Hoy la región de Magallanes tiene una gran presión en el desarrollo de la salmonicultura y no tenemos datos de lo que pasa en nuestros canales. Ahí hay que hacer un esfuerzo gigantesco en que esta información, tanto para las condiciones de nuestros habitantes como de nuestro ambiente tienen que estar con nosotros.

En la comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que con cariño estuvimos trabajando, uno de los puntos es considerar el siglo XXI como siglo de conocimiento y poder identificar los desafíos que tenemos en base a la participación de los territorios, con instrumentos como la Estrategia de Desarrollo Regional y también los estudios de borde costero.

Cimentar la institucionalidad a través de lo que ya nos da la ley a través de los comité de ciencia, tecnología e innovación y las seremias macro zonales de ciencia, tecnología e información.

Queremos también solicitar la incorporación de la división de ciencia, tecnología e innovación en los territorios.

Nos jugamos el futuro del siglo XXI en la capacidad de apostar al conocimiento.

Identificar recursos basales en aquellas áreas del conocimiento que sean de interés regional y poner, entre otras cosas, por ejemplo, innovar en capitales de riesgo en ciencia básica, aplicada, en fomento e innovación, logrando transferencia eficaz entre la ciencia y los modelos productivos.

Termino con el último punto. Considerando que el país depende de la educación de su pueblo, proponemos que es fundamental incorporar la ciencia, tecnología e información con los planes educativos regionales en todos los niveles educativos, especialmente en la formación técnico-profesional.

Recuperando para Chile a aquellos jóvenes que han partido a formarse al centro del país, fuera del país para hacer de Chile un país del conocimiento.

El sueño de un país se basa en reconocer a sus territorios y a sus habitantes. Hoy es tiempo de las regiones después de 200 años de República.

Jorge Flies Añón

Primer Encuentro de Nacional de Gobiernos Regionales.

10 de sept. de 2021