Niños y jóvenes finalizaron taller de lengua de señas organizado por el Municipio de Punta Arenas

Este sábado (4 de septiembre), niñas, niños y jóvenes de entre 8 y 12 años de edad, finalizaron el primer taller de Lengua de Señas 2021 organizado desde el Municipio de Punta Arenas, que contó con 45 participantes.

La actividad fue realizada desde el Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Familias, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio, que desarrolla talleres para el aprendizaje de la lengua de señas chilena, tanto a niños como a adultos de la comuna, fomentando así la capacitación, inclusión social y recreación.

“Desde el 2017 hemos hecho estos cursos de manera regular y ha sido impresionante la cantidad de postulaciones que tenemos en todas las edades, pero de forma muy importante en nuestros niños, que quieren vincularse más. Son una generación que traspasa las barreras de las comunicaciones y por eso, como Municipalidad, seguiremos haciendo estos cursos”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacando que estas instancias generan integración de una forma más real y concreta, pero además genera vínculos entre los niños y jóvenes asistentes.

Los participantes se manifestaron muy contentos con los nuevos aprendizajes adquiridos.

“Es primera vez que participo en un taller de lengua de señas y me gustó mucho, fue muy divertido y la tía me enseñó muchas cosas. Aprendí a decir papá y muchas palabras que no conocía antes”, afirmó Vicente Pérez, de la escuela Portugal.

En tanto, Cristina Zúñiga, estudiante del colegio Miguel de Cervantes, puntualizó que “Es primera vez que participaba en un taller de lengua de señas y me pareció bastante bien porque aprendí el abecedario y así me puedo comunicar con otras personas sordas”.

El próximo taller de lengua de señas inicia este sábado 11 de septiembre.