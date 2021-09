Seremi De Salud refuerza la correcta implementación del pase de movilidad para ingreso a restorantes, cafes y gimnasios

Autoridad sanitaria hace un llamado a cumplir con esta medida, escaneando el código QR del comprobante de vacunación, que permite saber si la persona se encuentra habilitada o no.

Como parte de las acciones preventivas de Covid-19 que desarrolla la autoridad sanitaria en nuestra región, la Delegada Presidencial Regional (S), Margarita Norambuena, junto al Seremi de Salud (S) Eduardo Castillo y el Seremi de Gobierno, Ricardo Hernández, se trasladaron hasta el Café Amorío de Punta Arenas, con el objetivo de reforzar la correcta implementación del pase de movilidad en los establecimientos que disponen de espacios cerrados, donde debe ser requerido a todos los clientes y escaneado al momento del ingreso.

Se trata de una medida muy simple y rápida, pero que muchas veces se olvida realizar o no se efectúa de manera correcta. Se ha detectado que algunas veces los establecimientos sólo preguntan si se tiene el pase de movilidad, pero no solicitan mostrarlo. O si lo hacen, no escanean el código QR, con lo que no se cumple con la función que tiene este pase.

Por esto, el llamado es a los restaurantes, cafés y locales análogos, junto con los gimnasios, que para atender en lugares cerrados es obligatorio solicitar el pase de movilidad. De igual forma, la comunidad que asiste a este tipo de recintos debe exigir que pidan este pase y verificar que se implementen todas las otras medidas, como la toma de temperatura, aplicación de alcohol gel, uso de mascarillas, distanciamiento y ventilación de los espacios, porque así nos cuidamos entre todos.

El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “estamos recordando a establecimientos como restoranes, café, fuentes de soda y gimnasios, la importancia y la obligación de exigir el pase de movilidad. Este corresponde a la lectura del código QR del comprobante de vacunación, que le va a indicar si la persona se encuentra o no habilitada. Y para todos los establecimientos también hemos lanzado a través de nuestra página web institucional una señalética que hace parte de esta campaña a la comunidad para entregarles seguridad a ellos mismos y a los trabajadores, al momento de ingresar a un establecimiento”.

La Delegada Presidencial Regional (S), Margarita Norambuena, manifestó que “este pase de movilidad ha sido tremendamente importante porque nos da la posibilidad de poder chequear a las personas y saber que ingresan personas a los locales que si lo pueden hacer, y detectar a aquellas que se encuentran inhabilitadas para circular”, agregando que en tiempo de pandemia este pase entrega seguridad y contribuye a protegernos entre todos.

Para contribuir al cumplimiento de esta medida, en la página de la SEREMI de Salud Magallanes (https://seremi12.redsalud.gob.cl/pase-de-movilidad/) se encuentra disponible un banner con un link para descargar una gráfica y con esto fomentar que se escanee el pase de movilidad en todos los recintos que corresponda.

Características

El pase de movilidad es un certificado dinámico entregado por el Ministerio de Salud, que acredita que su portador ha completado su esquema de vacunación para Sars-Cov-2 hace al menos 14 días, y que su portador no se encuentre en período de aislamiento obligatorio por ser catalogado como caso confirmado, probable, contacto estrecho de coronavirus o estar realizando su aislamiento del viajero.

Este certificado libera a su portador de ciertas restricciones impuestas, pero de ninguna manera lo libera de la obligación de aislamiento que conlleva el ser caso confirmado, probable o contacto estrecho de coronavirus, ni del asilamiento obligatorio del viajero.

El pase se obtiene a través de la lectura del código QR contenido en el comprobante de vacunación, el que podrá presentarse en formato digital o físico. El código QR es único para cada persona y al ser escaneado informa si el pase está habilitado o no. Es importante recordar que la dosis de refuerzo no es necesaria para la obtención del pase de movilidad.

Los menores de edad podrán acceder al pase de movilidad a medida que vayan siendo considerados oficialmente en el calendario de vacunación. Mientras no sean considerados, los menores de edad podrán acceder al levantamiento personal de las restricciones individuales, siempre y cuando estén acompañados por su madre, padre o tutor con pase de movilidad habilitado. Esto no aplica en el caso de salida del país. En tanto, los mayores de 70 años podrán usar como alternativa al comprobante su “tarjeta de vacunación”, junto a su documento de identidad.