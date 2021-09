SERNAC informa que más de 16 mil no han retirado su compensación por colusión de las farmacias

A casi nueve meses desde que comenzó el proceso de pago de las compensaciones a los consumidores por la colusión de las farmacias, aún hay un universo de 16.604 personas que aún no han retirado los $22.460 que les corresponden como beneficiarios del avenimiento suscrito por el SERNAC junto a tres asociaciones de consumidores, con las farmacias Cruz Verde y Salcobrand.



Según el registro actual, sólo 2.702 personas han concurrido a las sucursales de BancoEstado y ServiEstado a retirar el dinero.



El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, hizo un llamado a las personas a ejercer su derecho y retirar este monto que les pertenece por ser parte del grupo de quienes más fueron afectados por esta colusión.



Recordemos que el 1 de diciembre del año 2020 comenzó el proceso de pago de $22.460 que corresponde a la compensación a un grupo de casi 53 mil consumidores que compró alguno de los 26 medicamentos éticos considerados más críticos debido a una serie de variables, tales como la gravedad de la enfermedad, la frecuencia de su uso, al efecto del remedio y a la existencia de alternativas.



La mayoría de las personas beneficiarias por este avenimiento, esto es, 33.316 consumidores recibieron el dinero en forma automática mediante transferencias electrónicas a través del producto financiero CuentaRUT de BancoEstado.



No obstante, el resto del universo beneficiario que no tiene este producto financiero, es decir, 19.306 personas deben retirar el dinero directamente desde las sucursales de BancoEstado y ServiEstado presentando el carnet de identidad.



Hasta la fecha, sólo 2.702 personas cobraron el dinero. Eso significa que 16.604 personas aún no han retirado los $22.460 de la compensación, restando por distribuir un poco más de $372 millones.



Para conocer si son beneficiarios, los consumidores deben visitar www.micompensacion.cl, sitio que contará con dicha información hasta el próximo 23 de septiembre. No obstante, el plazo para retirar el dinero vence en diciembre de este año.



El dinero que no sea cobrado por los consumidores y cualquier otro monto resultante, será entregado a la Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Sagrada Familia (Casa Familia), fondos que serán utilizados para concluir la construcción de un hogar en la comuna de Independencia; y el resto a otras iniciativas relacionadas con la salud de niños. La selección de las entidades de beneficencia se hará a través de la “Comunidad de Organizaciones Solidarias”, organismo que trabaja apoyando a más de 200 organizaciones sociales.