Autoridades hacen el llamado a recibir dosis de refuerzo para prevenir Covid-19

A la fecha, en Magallanes se han administrado 57.059 dosis en la región, lo que representa una cobertura de un 41,6% (población de 18 a 80 años).

Este mediodía, en el Gimnasio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas, el Seremi (s) Eduardo Castillo junto a la delegada Presidencial Regional, Jenniffer Rojas hicieron un llamado a todas las personas pendientes de dosis de refuerzo y que cumplan con el requisito de la edad y la fecha de esquema completo aún el calendario de vacunación, a recibir la dosis de refuerzo par prevenir el Covid-19 enfatizando que la vacunación es una herramienta más para la prevención y contención de la pandemia.

Los resultados del primer estudio a nivel mundial sobre el uso de dosis de refuerzo en vacunas inactivadas realizado por el Ministerio de Salud, arrojó como conclusión que todas las vacunas usadas como dosis de refuerzo logran aumentar notablemente los niveles de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático. Al recibir la dosis de refuerzo no solo se disminuye la posibilidad de contagio, sino que también baja el riesgo de presentar un cuadro grave que requiera hospitalización, y de fallecimiento.

Al respecto, la Delegada Presidencial Regional, Jenniffer Rojas, explicó que “hemos tenido una excelente campaña de vacunación que se ha reflejado en las cifras que hemos tenido durante el último tiempo en Magallanes. Si bien hemos tenido un aumento de casos, no tenemos casos hospitalizados de Covid 19, que va de la mano del trabajo que se ha realizado y este exitoso proceso de vacunación. Sin embargo, en la dosis de refuerzo tenemos un 41,6% de la población que la ha recibido, en población de 18 a 80 años. Necesitamos que la población, sobre todo los mayores de 55 años acudan a los puntos de vacunación a colocarse esta dosis de refuerzo. La pandemia no ha terminado, tenemos que seguir protegiéndonos, y está comprobado a través de los estudios que esta dosis de refuerzo aumenta significativamente los niveles de efectividad y disminuye la probabilidad que las personas se contagien. El llamado a los magallánicos y magallánicas es a seguir trabajando en conjunto y ser parte de esta campaña”.

Esta semana, el Ministerio de Salud anunció cambios en el Pase de Movilidad para los mayores de 55 años. A partir del 1 de diciembre, se les exigirá a los mayores de 55 años, que ya hayan cumplido 6 meses desde que se pusieron su segunda dosis o dosis única, que tengan puesta su dosis de refuerzo para poder tener habilitado su Pase de Movilidad. Si pasan estos 6 meses desde que las personas mayores de 55 años completaron su esquema y no se han puesto su dosis de refuerzo, se les inhabilitará su Pase de Movilidad y se les volverá a activar una vez que se hayan puesto su dosis de refuerzo.

El SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo agregó que: “es clave que las personas, sobre todo los mayores de 55 años, se vacunen con su dosis de refuerzo cuando les toca según calendario no sólo para proteger su salud, que es lo más importante, sino que también para poder realizar las actividades que el Pase de Movilidad permite hacer. Por ahora, se ha tomado esta decisión sólo para los mayores de 55 años porque son quienes tienen más riesgo de fallecer o terminar hospitalizados en la UCI”.

A la fecha, en Magallanes se han administrado 57.059 dosis en la región, lo que representa una cobertura de un 41,6% (población de 18 a 80 años). La cobertura en el grupo de niños y niñas de 6 a 11 años es de un 70,45% en primeras dosis Magallanes. En tanto, la cobertura de jóvenes de 12 a 17 años en la región, registramos una cobertura de 96,3% en primeras dosis, y de un 81,4% en segundas dosis.

Una de las personas que recibió su dosis de refuerzo el día de hoy fue la Sra. Sandra Álvarez, quien dijo: “esto lo encuentro fantástico. Te da movilidad y por otro lado, si uno se cuida, cuida al resto de las personas. Y eso significa que no haya un retroceso en las fases. Como una manera de reactivar los trabajos y el turismo, y sea un lugar seguro donde venir”.

Para acceder a la dosis de refuerzo se puede concurrir a los siguientes puntos de vacunación en: Gimnasio de la Confederación Deportiva, Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera, Escuela 18 de Septiembre, y dos puntos de vacunación en Zona Franca. En Puerto Natales en el Gimnasio de la Escuela Bernardo O`Higgins y en Porvenir en el CDT. En las otras comunas en Hospital Comunitario y postas rurales.

Cambios en pase de movilidad

El Ministerio de Salud informó que a nivel país hay 1.251.375 personas mayores de 55 años, vacunados con su esquema completo hasta el 13 de junio, que aún no se han administrado su dosis de refuerzo. Es decir, más de un millón de personas que pudiendo haberse vacunado, no lo han hecho, y que no tienen la suficiente inmunidad para poder enfrentar esta enfermedad tan grave.

Como parte de las estrategias de refuerzo de vacunación contra Covid-19 que se desarrollan en Punta Arenas, se habilitó el teléfono celular +56 9 47463174, al cual pueden llamar familiares o personas mayores de 85 años y más, que necesiten vacunación de refuerzo a domicilio, las que por diversos motivos no hayan podido realizar este proceso. Además, se realizará extensión horaria de funcionamiento de funcionamiento de algunos puntos, lo que se informará oportunamente.