Cinco organizaciones sociales finalizaron la ejecución de sus proyectos del Fondo de Fortalecimiento de Segegob

Hasta la provincia de Última Esperanza se trasladó el seremi de Gobierno, Ricardo Hernández para participar en el cierre de cinco proyectos que ejecutaron organizaciones sociales en el marco del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del ministerio Secretaría General de Gobierno.

La delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Ericka Farías junto al seremi de Gobierno, visitaron las organizaciones beneficiadas que fueron: Comité de Defensa del Agua Potable de Puerto Natales, Agrupación Emprendedoras Puerto Natales, Junta de Vecinos N° 34, “Juan Pablo II”, Club de Adulto Mayor “Nuevos tiempos” y Asociación Indígena Mapuche Huilliche Willi Antu.

El seremi Hernández destacó el compromiso de las organizaciones sociales en la ejecución de sus proyectos, considerando que todos iniciaron el trabajo de manera virtual, dada la situación sanitaria que afectaba a la región cuando presentaron las iniciativas.

“A pesar del confinamiento inicial se las arreglaron para ejecutar sus proyectos, y como la situación sanitaria fue evolucionando favorablemente lograron reunirse en la etapa final de las iniciativas lo que fue muy positivo. Compartiendo con las organizaciones, conversamos sobre la importancia de la reactivación social, de juntarse en un mismo lugar y simplemente compartir lo que les gusta hacer, ellos sin duda lo necesitaban”, manifestó el vocero de gobierno.

Tras finalizar el proyecto “Taller de Alfabetización digital dirigido a costura virtual”, Rosa María Licandeo, de la agrupación Emprendedoras Puerto Natales, señaló que “nuestra iniciativa consideraba la adquisición de tablets, ya que varias de nuestras socias no tenían como poder ingresar a internet para trabajar, y gracias al financiamiento de nuestra iniciativa, ellas pudieron estar en el taller”.

En tanto la Junta de Vecinos de Puerto Natales, “Juan Pablo II”, ejecutó el proyecto “Aprendiendo nuevo sistema de comunicación en tiempo de Pandemia”, que tenía por objetivo que las participantes fuesen capaces de poder manejar las diversas redes sociales, generar reuniones con los vecinos en donde pudieran interactuar y actuar apoyando a quien lo necesitara, comunicándose de manera remota.

Isabel Pinilla dijo que “esta iniciativa me pareció súper bien, porque a mí me cuesta mucho la tecnología, por lo que participar en el taller me sirvió harto para aprender y manejarme mejor en esta área”.

Además, el seremi hizo entrega de insumos sanitarios como mascarillas, alcohol gel y toallas desinfectantes, a las organizaciones que ejecutaron los FFOIP para que puedan seguir reuniéndose y cuidando su salud.