Columna de opinión frente a crisis por alza de combustibles, por “MUSIC@S DEL PUEBLO”

Nos encontramos nuevamente bajo una situación de crisis social y económica, el alza constante de los combustibles, que en consecuencia afectará al abastecimiento en bienes de primera necesidad.

La regulación de los precios no puede estar solo en manos de privados, no puede ser posible que un porcentaje importante del impuesto deban asumirlo las chilenas y chilenos, y que aquello no se vea reflejado en garantizar aspectos tan importantes como la regulación de precios de los alimentos, salud, educación y otros bienes y/o servicios necesarios para la vida de las personas.

Como movimiento de Músic@s del Pueblo, hacemos un llamado a las autoridades a resolver de manera adecuada este conflicto, priorizando el diálogo y acuerdos que favorezcan a la comunidad, el libre tránsito de las personas a sus viviendas o lugares de trabajo, el acceso a bienes y servicios.

Nuestra región es una isla que se conecta por sus rutas, el seguir manteniendo vías de evacuación y los accesos a los distintos puntos cortados, solo generará mayor vulnerabilidad, temor e incertidumbre en nuestra población.

Empatizamos y compartimos las preocupaciones de transportistas, dado que no solo aqueja su rubro, el alza permanente de combustible afecta la vida de todas las personas, alzas que además, no van de la mano con mejores ingresos, nos encarece la vida y vulnera nuestros derechos fundamentales.

Esperamos por el bienestar de las familias y comunidad en general, que esta situación sea abordada con la urgencia que se requiere, y que efectivamente, no sea la población quienes asumamos las consecuencias de malas decisiones, esperamos que los acuerdos que se tomen, sean pensados en torno a las necesidades reales de población y no de los intereses económicos.

Vivimos tiempos complejos, donde hemos sido agobiados por una pandemia, que aún nos mantiene expectantes y en incertidumbre, no podemos, no es justo que debamos asumir el costo de esta crisis, por el bien de la ciudadanía, confiamos en que las autoridades asumirán el rol por el cual fueron elegidas, y lograrán resolver este conflicto, antes de que la situación sea más caótica y grave para nuestra región.

¡Arriba l@s que luchan, hasta que la dignidad se haga costumbre!

Firman Músic@s del Pueblo