CORE aprobó recursos para Construcción del Centro Antártico Internacional de Magallanes

Punta Arenas, 1 de octubre 2021.- En sesión extraordinaria efectuada este miércoles, el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, aprobó por mayoría de votos, 65 mil 703 millones para el proyecto “Construcción Centro Antártico Internacional”, etapa de ejecución.

Según lo especificado en la moción sancionada, los recursos serán provenientes del Plan Especial de Zonas Extremas a través del “Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) a partir del año 2021, sin perjuicio de que en el desarrollo y ejecución, se puedan adicionar otras fuentes de financiamiento que complementen los aportes de este Gobierno Regional para la etapa de inversión”.

Cabe recordar que en julio del año 2015, el CORE sancionó 1.331 millones para el diseño de este emblemático proyecto que busca transformarse en el principal espacio de cooperación regional, nacional e internacional para el desarrollo de la ciencia y posicionar a Punta Arenas y Magallanes como el centro logístico más relevante y puerta de entrada a la zona occidental de la Antártica.

La materialización de esta iniciativa permitirá a la región exponer los atractivos del territorio antártico tanto a los habitantes locales como a visitantes de todo el país, albergando en sus instalaciones tecnología de vanguardia para cumplir labores de investigación y desarrollo del capital humano de científicos de Chile y el mundo contando con una infraestructura moderna y especializada. Su construcción y operación significará además un incentivo económico ante los múltiples servicios asociados a la ciencia, logística, turismo, educación y comercio en general, considerando que será visitado por unas 130.000 personas al año.

El CAI estará ubicado en el sector de Punta Arenosa, en un terreno de 3.3 hectáreas. El proyecto contempla la construcción de un edificio principal de 21. 894 metros cuadrados, obras de urbanización, paisajismo y estacionamientos. En cinco pisos están proyectadas instalaciones como laboratorios de investigación antártica, centro logístico, zona interactiva para visitantes con acuario planetario, bosque antártico y salas climatizadas que replican la experiencia de estar en el continente blanco, salas de exposiciones temporales, auditorio para 600 personas, oficinas administrativas, restaurant, cafetería, librería, tienda, estacionamientos y bicicleteros.

El Gobernador Regional y presidente del CORE, Jorge Flies, destacó “hace años la región anhela contar con un espacio que nos ligue al territorio antártico y eso, en el ámbito de ciencia, cultura y logística en el Plan de Zonas Extremas, significó el Centro Antártico Internacional. Hoy Magallanes se coloca en el centro del país y el mundo en lo que significa el desarrollo de la ciencia subantartica y antártica. Este ha sido un trabajo de Estado y muchas veces hay urgencias en salud, vivienda y adultos mayores ante las cuales este Gobierno Regional siempre ha estado presente a través de sendos convenios de programación pero también debemos ser capaces de entregar a nuestros hijos una región en mejores condiciones”, afirmó.

Por su parte el presidente de la comisión Infraestructura, Miguel Sierpe, comentó “la importancia de este proyecto excede todo lo que podamos imaginar ya que tiene que ver con un desarrollo no solo científico sino también turístico y productivo. Los recursos no provienen del Fondo de Desarrollo Regional Local y debemos ser claros en ello, no afectará temas como salud, vivienda y obras públicas para los cuales el Consejo Regional siempre ha estado a la altura a través de los Convenios de Programación”.

Asimismo el consejero Sierpe aprovechó la instancia para reiterar su preocupación en cuanto al Estatuto Antártico aprobado en el Congreso Nacional, “no estamos de acuerdo con esta ley ya que no contempla la administración del Gobierno Regional en el territorio antártico y hoy, tras esta importante inversión y muestra de confianza, esperamos que eso se rectifique ya que tenemos mucho que decir sobre la Antártica y debemos ser partícipes de las decisiones que se tomen”.

En la oportunidad la consejera Roxana Gallardo y los consejeros Rodolfo Monada y Juan Vukusich, emitieron un voto desfavorable para esta iniciativa por considerar que, si bien se trata de un proyecto relevante, existen otras prioridades en este momento.

Tal y como lo expresó el consejero de la provincia Antártica, Rodolfo Moncada, “las prioridades de la ciudadanía siempre han estado puestas en necesidades como mejoras en salud, lo cual en Puerto Williams nos toca de primera mano ante la falta de un centro de diálisis. No creo que exista un momento perfecto para concretar una obra como está pero mientras para la gente que represento sigan existiendo necesidades urgentes, no puedo éticamente aprobar un proyecto de esta cuantía, aun cuando sea financiado a través del Plan de Zonas Extremas ya que estoy seguro que a esos recursos se les podría dar un destino mucho más provechoso”, concluyó.