Cristina Mancilla recibió el premio “Mujer Destacada” del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

En la dirigente social Cristina Mancilla recayó el premio “Mujer Destacada” que otorga el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, luego de ser seleccionada por la Ministra entre un grupo de mujeres destacadas de la región. La actividad se enmarca en el Mes del Adulto Mayor.

Punta Arenas, octubre 2021.- Los adultos mayores han mostrado durante toda la pandemia una notable responsabilidad con su salud y la de los demás. Han sido un ejemplo para los más jóvenes en el proceso de vacunación. Siempre nos están enseñando y nosotros agradecemos su experiencia. Si a eso sumamos que entre ellos y ellas, hay quienes son capaces de llevar el bastión, representar a sus pares y trabajar con y por la comunidad, éste es un reconocimiento merecido, que encierra el agradecimiento de todas y todos.

En el marco del Mes del Adulto Mayor, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hizo un significativo reconocimiento, otorgando el premio “Mujer Destacada” a Cristina Mancilla, por su importante labor y trayectoria en el trabajo comunitario.

Cristina Mancilla, es una reconocida comunicadora radial, activa y empoderada, quien además realiza un destacado trabajo comunitario, siendo, por su facilidad ante el micrófono, la voz de sus pares, contribuyendo en forma destacada con una labor de ayuda a la comunidad.

Sin poder ocultar su emoción, esta Mujer Destacada, Cristina Mancilla, nos habló de lo que este premio significa para ella: “La verdad es que tiene un tremendo significado. Porque cuando uno deja de estar vigente en la vida laboral, pareciera que todas las puertas se van cerrando, pero no ha pasado eso conmigo porque he sido un tanto inquieta y siempre he tenido muy arraigado ese sentido de hacer cosas por los demás. Esa es mi gran satisfacción, es mi felicidad y lo voy a continuar haciendo mientras pueda. Así es que, la verdad es que este reconocimiento, no tengo nada más que agradecerlo y decir que es un tremendo estímulo para continuar en lo que hago.

Al respecto, la Delegada Presidencial, Jenniffer Rojas García, expresó con mucho cariño sus sentir ante este reconocimiento a esta mujer de las comunicaciones: “En el mes del adulto mayor, a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hoy día vinimos a hacer un reconocimiento a una mujer que es muy importante y muy especial para nuestra región. Ella es Cristina Mancilla, yo creo que muchos de ustedes la conocen, una dirigente, comunicadora. Una mujer que ha puesto el corazón al servicio de la comunidad, que además de toda una trayectoria ligada a la ayuda social, hoy en pandemia, tuvo un rol fundamental, independiente que también fue una de las personas que no lo pasó muy bien, pero siempre un corazón muy grande, ese sentido de vocación y de entregar una ayuda desinteresada a todos y todas las magallánicas. Así es que realmente es un honor poder venir a hacer este reconocimiento a Cristina Mancilla”.

En representación de la familia, Yosery López, nuera de Cristina, confidenció que todos están felices y emocionados por el reconocimiento: “Muy feliz, muy contentos, con el reconocimiento de mi suegra, porque la verdad es que siempre ha estado entregada al servicio de la comunidad. Aparte que ella fue técnico muchos años, trabajó con muchos niños también, y siempre ayudando. Es una persona muy inquieta. Después que ella jubiló, siempre está buscando cosas que hacer. Tiene su grupo de adultos mayores, hace artesanía, siempre está buscando qué hacer. Nosotros como familia siempre apoyándola. La verdad es que es el ejemplo que tenemos nosotros, sus nueras, sus nietas. Tiene hartas mujeres que la siguen. Para mis hijas ella es su ídola, porque la Tata hace todo, es súper jovial, las cuida, juega (Ellas vienen acá a jugar con la Tata). Felices del reconocimiento.

Finalmente, la Seremi de la Mujer, Daysi Carrera, manifestó que “Estamos aquí reconociendo a una mujer muy destacada de nuestra región. En el “Mes del Adulto Mayor” reconocimos a Cristina Mancilla, una mujer que se ha caracterizado por su labor social en nuestra comunidad. Hoy día quisimos reconocerla, junto a toda su familia, por la gran trayectoria que ella ha tenido, no tan solo a través de su carrera profesional, sino porque además aportó mucho durante la pandemia. Como región enviamos al Ministerio de la Mujer una cantidad de mujeres adultas mayores destacadas con su labor, y la Sra. Cristina Mancilla fue reconocida, por nuestra ministra y por el Ministerio de la Mujer, por la labor que ella ha desarrollado en su trayectoria.