Diputado Gabriel Boric pide a Ministro de Energía frenar precios a los combustibles

A través de un oficio dirigido al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, y al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, José Vega; el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, pidió poder frenar la crisis que se viven en el país y especialmente en la región de Magallanes producto del alza de los combustibles.



En el documento se solicita “urgentemente que el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO) contemple una amortiguación más intensiva a las alzas y un mecanismo más enérgico para las zonas extremas de nuestro país y así homogeneizar el precio de combustibles o impedir alzas desproporcionadas en sectores específicos. También solicito se incorporen criterios de progresividad en el financiamiento del mecanismo”. Además, en el oficio se agrega que “de no poderse implementar lo anterior de forma rápida, solicito se congelen los precios hasta que se produzca la estabilización en un precio razonable y permita el desarrollo de las funciones vitales para los magallánicos y magallánicas en el intertanto”.



El diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric, hizo hincapié en las diferencias que existe en las condiciones de vida de la Región de Magallanes en comparación con el resto del país. “Sabemos que andar en auto no es un privilegio y que las condiciones climáticas de nuestra tierra lo vuelven más bien algo necesario”, indicó Boric, agregando además que cree que “no se puede tratar de la misma manera a regiones donde hay un sistema de transporte público más desarrollado, como es en particular en la capital y en las regiones de la zona centro, y en donde las condiciones climáticas no son las mismas que en nuestra región de Magallanes”.



Es por esto que, utilizando la facultad que tiene como parlamentario, Boric solicitó a las autoridades pertinentes tomar las acciones correspondientes. “Hemos solicitado al Gobierno, quienes son quienes tienen estas facultades, la utilización del fondo estabilizador de precios para poder contener el alza que ha tenido la bencina en nuestra región de Magallanes. Así como hemos planteado insistentemente un subsidio para las zonas más extremas”, señaló el parlamentario.