Directora de Sercotec, “Están todos invitados a participar de las distintas actividades que se realicen durante esta semana de la Pyme”

Con el fin de celebrar el esfuerzo de los micro y pequeños emprendedores de la Región de Magallanes, el Servicio a través de los Centros de Negocios SERCOTEC tienen distintas actividades hasta este viernes 29

Punta Arenas, martes 26 de octubre de 2021: La directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar, invita a todos los micro y pequeños emprendedores y emprendedoras a participar de las actividades que tiene el Servicio bajo el marco de la Semana de la Pyme 2021. “Tuvimos una feria en conjunto con la Municipalidad de Puerto Natales, anticipándonos a la conmemoración, ya que sabemos cómo lo han pasado los micro y pequeños emprendedores de la Provincia de Última Esperanza tras la crisis sanitaria”, dijo la directora de Sercotec.

A la feria asistieron 35 micro y pequeños emprendedores de diferentes rubros entre ellos, artesanía, librería, herramientaspara el tejido, confitería, impresiones, venta de productos para el mate, entre otros. “No creí que me iría tan bien en la feria, fue mucha gente y la verdad es que yo fui para hacer mi tienda más conocida porque es online. Para mí era mi primera feria y estoy muy feliz, agradecida de Sercotec, quiero participar en otras ferias que hagan”, dijo Leandra Uribe de Virgomagik, negocio de ventas de productos de belleza, cuidado de la piel y cosmética.

Por otro lado, Cecilia Crisóstomo de Petirrojo Juguetería comentó que, “a mí me encantan las ferias, me encanta la buena onda que se da entre los emprendedores, es super rico y se extrañaba tras el encierro por la pandemia. He estado en 12 ferias y ésta ha sido en la que mejor que me ha ido. Fue lo máximo para mí, y para mi hijo que siempre me acompañaba a las ferias, y él la ultima vez tenia 4 y ahora tiene 6 años, entonces la disfrutamos de una manera distinta, y fue mucho más ameno”, dijo.

“Seguiremos durante la semana del 25 con actividades para la comunidad. Hoy tuvimos un boulevard online, ejecutado por el Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas con tres destacadas emprendedoras ofreciendo sus productos y servicios. Y estaremos mostrando el negocio de más emprendedores a través de Sesiones Sercotec y una charla presencial sobre las soluciones al sobreendeudamiento de las pymes en Puerto Natales. Así que están todos invitados a participar de las distintas actividades que se realicen durante esta semana de la pyme, y la de los otros Servicios también” terminó la directora regional de Sercotec, María Soledad Solo de Zaldívar.