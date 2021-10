Gremios del Turismo de Magallanes expresan molestia por asignación de recursos del presupuesto a municipalidades

LUEGO DE ENTERARSE POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EL RECIÉN PASADO FIN DE SEMANA, LOS DIFERENTES GREMIOS DE TURISMO Y COMERCIO EXIGEN AL GOBERNADOR JORGE FLIES UNA REUNIÓN PARA ACLARAR LA INICIATIVA DE ASIGNAR PRESUPUESTO REGIONAL DEL SECTOR TURISMO A CUATRO MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN PARA ELABORAR PROGRAMAS EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES DE ESTOS MUNICIPIOS, INICIATIVAS QUE PRETENDEN SER EJECUTADAS LA PRÓXIMA TEMPORADA TURÍSTICA 2022-2023.





Desde el año 2018 los gremios de la región de Magallanes han trabajado arduamente en el diseño y elaboración del programa que permitiría realizar promoción turística de la región. La propuesta presentada por SERNATUR Magallanes al CORE pasó por diferentes observaciones, adecuaciones y escenarios que lograron humo blanco en el mes de enero recién pasado, transitando desde esa fecha por diferentes etapas públicas y administrativas que en ningún caso, pese a la urgencia y escenario adverso del turismo en la región, ha permitido excepciones y agilidad en la tramitación para bajar los recursos ya aprobados y poder concretar a lo menos una acción de promoción.

Desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine Mauricio Kusanovic, señala que “después de dos años prácticamente cerrados hoy el sector turismo necesita claridad, eficiencia, rapidez, necesitamos inyectar recursos ahora en promoción turística si no nos quedaremos atrás, por lo tanto esta poca claridad que ha existido referente a estos recursos, qué tipo de recursos son, de dónde vienen, cómo se van a gastar y cuáles van a ser los mecanismos no ayuda en lo absoluto a darle agilidad a la promoción turística que se necesita con urgencia para todo el territorio regional, hoy no necesitamos más incertidumbres y se requiere que el sector público esté a la altura de las circunstancias entendiendo lo importante que es la industria turística para Magallanes”.





Andrés Gader, representante de la Asociación Gremial de Hostels y Afines Natales señaló que “es una gran decepción ver que no entienden las necesidades del turismo, nuestra industria es una de las más golpeadas y la que más restricciones tiene hasta el día de hoy. Frenar el programa de promoción o los recursos asignados para el sector turismo de Magallanes después de estar tanto tiempo preparándolo y esperar que este nos permita comenzar con la reactivación, es no entender nada de nuestra actividad. Cada día perdido profundiza más a incertidumbre”.

Las empresas asociadas a la Cámara de Turismo de Última Esperanza, preocupadas por lo ocurrido, señalan que “al parecer ninguna autoridad regional ha comprendido que cada día que pasa son miles de millones de pesos que se están perdiendo en la región como sector productivo versus una temporada normal, miles de empleos que no se han podido recuperar y cuantiosas pérdidas económicas de quienes han apostado por la reactivación mientras las autoridades se juegan su conflicto político en tiempo de elecciones sin considerar que los más afectados y las víctimas son quienes depende del sector turismo de Magallanes y lamentablemente a vista de todos los gremios esto está siendo pesimamente mal manejado por las autoridades regionales”.

La gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos enfatizó que “el sector turismo de Magallanes exige que se garantice que las iniciativas que se tenían calendarizadas se concreten lo más pronto posible, pese a que ya varias acciones se han perdido por no contar a la fecha con recursos necesarios que ya habían sido aprobados por el CORE”.

Ana María Díaz, del Pueblo Artesanal Ethern Aike, señaló que “el gobernador Flies debería primero que todo tener una conversación con los gremios de turismo, ya que fueron los gremios los que trabajaron el plan de promoción presentado por SERNATUR, en caso que los recursos a los que se refieren sean los ya adjudicados a SERNATUR, por esto es necesario aclarar de dónde son los recursos y cómo se van a distribuir el presupuesto que se pretende inyectar a las municipalidades y que sea consensuado con los gremios en que se utilizarán esos recursos”.

Lidia Melo, en representación del comercio detallista y el turismo expresa que “la pregunta es qué autoridad está dispuesta a colaborar para que el sector turismo de Magallanes salga de este escenario de incertidumbre y decadencia económica que está aniquilando a los emprendedores del turismo regional”.

Pilar Irribarra, presidente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza A.G., indica que “independientemente de los conflictos políticos entre las autoridades y representantes de las diferentes instituciones públicas, se debe reconocer que SERNATUR es el organismo técnico encargado de la promoción del país y sus regiones y por mandato y experiencia es el que debe realizar y concretar las acciones propuestas por los distintos gremios en las diferentes jornadas de trabajo que se ha tenido durante todos estos años y no los municipios”.



En representación del movimiento “Magallanes se levanta”, Beatriz Portales, Directora de Austrochile, menciona “hasta cuando seguimos perdiendo tiempo para reactivar la actividad más golpeada primero por el estallido social y ahora por la pandemia “la actividad turística”, teniendo que soportar dar nuevamente explicaciones a las nuevas autoridades del gobierno regional para que se logre el desarrollo de proyectos ya aprobados por la administración anterior y que apuntan precisamente a la reactivación del turismo”.



“REACTIVACIÓN TURÍSTICA DE MAGALLANES”, LA FRASE REITERATIVA EN LA REGIÓN QUE ESPERA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES.



LAS CASI 30 ASOCIACIONES GREMIALES DE TURISMO Y COMERCIO DE MAGALLANES CONTINÚAN ESPERANDO LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES A LA PROPUESTA DE PLAN PILOTO QUE HACE MÁS DE UN MES PLANTEARON LOS DIFERENTES GREMIOS DE TURISMO Y COMERCIO DE LA REGIÓN Y QUE FUE PRESENTADA POR LAS AUTORIDADES REGIONALES EN EL NIVEL CENTRAL Y QUE A LA FECHA NO HA RECIBIDO RESPUESTA.



La certeza de “temporada turística perdida” es la sensación generalizada de los gremios de turismo y comercio de Magallanes, ya que sin demanda internacional no se puede hablar de reactivación. Septiembre fue un mes positivo, producto de las competencias deportivas realizadas en el Parque Nacional Torres del Paine, sin embargo, no es suficiente para garantizar las operaciones turísticas de cientos de empresas y miles de trabajadores que dependen de los flujos de turistas extranjeros en los meses siguientes.

Todas las autoridades hablan de “reactivación turística de Magallanes” convirtiéndose esta frase en la más reiterativa y anhelada por los trabajadores del sector mientras no se logran recuperar los empleos perdidos hace 20 meses.

Para el nivel central del país la región de Magallanes no existe y cuando hablan de reactivación del turismo visualizan lo que ocurre en otras regiones y destinos del Chile a los que llegan cientos turistas nacionales con mayores facilidades de acceso cada fin de semana. Magallanes está lejos de poder competir en igualdad de condiciones con Valparaíso, San Pedro de Atacama, La Serena, Pucón, Puerto Varas o cualquier otro destino del país por distancia, accesibilidad, barreras sanitarias, promoción, etc.

Pilar Irribarra, señala que “somos el único que país que tiene las fronteras cerradas para turistas, sin ir más lejos, Argentina, a partir de noviembre, podrá recibir extranjeros sin cuarentena, lo mismo Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, lo que es una tremenda desventaja a la hora de competir con los destinos internacionales”, mientras que Adriana Aguilar agrega que “somos el único país que tiene barreras sanitarias dentro del mismo territorio nacional, lo cual complica la reactivación turística de Magallanes”.

Hoy se anuncia para Magallanes el paso a fase 5, convirtiéndose en la primera región del país en entrar a fase de apertura avanzada, sin embargo, la mitad de la temporada turística receptiva está perdida. Sería importante conocer qué está haciendo el gobernador respecto a la restricción de 5 días de cuarentena para el turista extranjero. Las empresas de turismo estiman que eso requiere urgencia.