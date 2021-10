Mesa regional de Conaset llama a peatones y conductores a prevenir siniestros viales en fin de semana largo

El último feriado del Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y del Día de Todos los Santos se dio como “fin de semana largo” en 2019. Por ello, estadísticamente los siniestros de tránsito serán comparados con los ocurridos en la celebración de estos días durante este año y el 2017.

Durante los 4 días del feriado el 2017, hubo 942 siniestros en el tránsito a nivel nacional, siendo 14 de ellos en la región de Magallanes. Resultado de estos eventos, hubo 698 lesionados en todo el país, 10 de ellos en nuestra región. Lo más lamentable fueron los 19 fallecidos con que terminó esa fecha. En 2019 si bien hubo un aumento de siniestros a nivel nacional (1.001), en Magallanes ocurrieron 10, dejando como saldo 4 lesionados.

Entre las causas de estos siniestros, se distinguen a nivel local imprudencia del conductor, consumo de alcohol y exceso de velocidad. “Es por ello que este año se debe reiterar con fuerza el llamado a la comunidad a maximizar la precaución durante este fin de semana, caracterizado por un alza en la movilidad peatonal principalmente el 31 octubre y el 1 de noviembre”, señalaron desde la mesa regional de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Conaset.

“El 2017 fueron 2 y el 2019 3 los lesionados en siniestro viales a causa del consumo de alcohol por parte del conductor en nuestra región. Una vez más el llamado es no combinar estas dos acciones: si se va a consumir alcohol no se debe conducir”, indicó la directora regional de Senda Lorena Guala.

El jefe de la SIAT de Carabineros capitán Álvaro Baquedano informó que en 2017 hubo 8 colisiones y 2 volcamientos y en 2019 hubo 3 colisiones y un choque. Por ello, hubo 6 pasajeros y 4 conductores lesionados en 2017, siendo 4 los conductores que resultaron con lesiones, dos leves y dos graves en 2019. “El exceso de velocidad y el no estar atentos a las condiciones del tránsito son las causas que más repiten en los siniestros en nuestra región. Es por esto que llamamos a la prudencia de los conductores, a no realizar acciones temerarias al volante y sobre todo respetar las normas del tránsito, recalcando que es incompatible la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, menos aún la conducción a exceso de velocidad, ya que esto puede ser fatal para los involucrados en un siniestro. Es muy importante que todos los que somos usuarios de las vías tomemos conciencia de nuestras obligaciones, para que esta no sea la última fiesta, el último paseo o el último carrete”, sentenció.

El seremitt Marco Mella llamó a tener máximo cuidado con la mayor afluencia de peatones que eventualmente se verán en las calles este fin de semana. “Ojalá que las niñas y niños pequeños circulen siempre con adultos a su cargo, por la vereda, cruzando las calzadas en las esquinas y respetando todas las señales que rigen el tránsito”, puntualizó.

Finalmente María Isabel Velich, referente del Programa Mujer, Infancia y Género del Dpto. de Salud Pública de la seremi de Salud, llamó a quienes salgan a celebrar el Halloween a que mantengan en todo momento las medidas preventivas de COVID, evitando además el uso de productos tóxicos o inflamables en los disfraces de las y los niños. “Si van a estar al aire libre cuando oscurezca, ojalá peguen cinta reflectante en su disfraz. Usar maquillaje no toxico, evitar las máscaras, evitar accesorios con puntas como varitas, espadas, cuchillos y mantener siempre el uso de mascarilla y desinfectante de manos”.

Velich recomienda que no se permita a las y los niños que coman dulces mientras piden, “deben inspeccionarse previamente desechando todo lo que no esté sellado, que tenga el embalaje roto o que parezca cuestionable y debe controlarse su consumo posterior”, señala. Y ojalá que quienes regalen dulces, lo hagan en paquetes individuales para evitar el exceso de manipulación de estos productos. A conductores, estar atento ante posibilidad de cruce de niños/as en las calles y que tengan cuidado especial al ingresar a pasajes y esquinas.