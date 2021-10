Profesora de INSAFA recibió medalla ¨Gabiela Mistral” por su destacada labor educativa y compromiso en el retorno a clases presenciales

María Inés Saldivia, se desempeña como profesora de la carrera de técnico en atención de párvulos en Insafa, en donde ideó un programa de trabajo para desarrollar prácticas profesionales online y evitar que las estudiantes disminuyeran sus conocimientos durante la pandemia.

María Inés Saldivia, viajó especialmente a Santiago a recibir, de manos de la Primera Dama Cecilia Morel, la medalla “Gabriela Mistral”, Orden al Mérito Docente y Cultural que es la más alta condecoración que se entrega a profesores que destacan en su labor educativa. Esta distinción fue instituida en 1977 por el gobierno de Chile, que la otorga a quienes se hayan destacado por su «contribución en beneficio de la educación, la cultura y el enaltecimiento de la función docente».

En una visita breve, conmemoró este mérito junto a profesores de las demás regiones del país, quienes al igual que ella, fueron distinguidos, en el marco del Día del Profesor, por su importante contribución a la educación durante la crisis sanitaria. En la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, Cecilia Morel junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, agradecieron a los profesores por el compromiso de todos los docentes quienes, sorteando dificultades propias de la pandemia y las diferentes realidades territoriales de cada región, aportaron estrategias y acciones para retomar las clases presenciales.



En su hogar y en compañía de su familia, María Inés Saldivia fue visitada por el Seremi de Educación Rodrigo Sepúlveda y el jefe de Educación de la Secreduc José Martínez, instancia en la que felicitaron a la docente quien sólo tuvo palabras de agradecimiento por este reconocimiento a su labor de 30 años en Insafa, en donde ha formado a cientos de generaciones de estudiantes de la carrera de técnico en atención de párvulos, una de las carreras técnicas de esta institución salesiana que tiene alta demanda y notable reconocimiento a nivel regional.

“Estamos muy contentos por la distinción que una de nuestras docentes ha recibido, porque en ella se representa también a cada uno de los profesores de la región de Magallanes que han mostrado un compromiso con las clases presenciales y la educación. María Inés trabajó para sacar adelante a sus alumnas en circunstancias muy difíciles, lo que permitió que las estudiantes de su establecimiento no interrumpieran sus aprendizajes. Su labor como profesora fue y ha sido fundamental, siendo un ejemplo de cómo se puede superar los momentos complejos”, señaló el Seremi de Educación Rodrigo Sepúlveda Tagle.

Por su parte, María Inés Saldivia dijo: “Me siento super orgullosa de recibir este reconocimiento, de haber viajado a Santiago y haber recibido de parte del ministro y la Primera Dama este importante reconocimiento que es esta medalla. Agradezco profundamente a mi establecimiento, porque sin la ayuda de ellos tampoco podría haber alcanzado este logro, porque siempre he tenido el apoyo de ellos, de mis colegas y especialmente de mis colegas de párvulos que siempre apoyaron mi idea de poner en marcha las prácticas, hoy presenciales y el año pasado virtuales”,

30 años de trabajo permanente

Nacida en Natales, se trasladó a Punta Arenas en compañía de su familia, en donde ingresó a Insafa. Estudio Educación Parvularia en la Umag y tras titularse, decidió desempeñar funciones en su mismo colegio, en donde es una docente querida y respetada por su trabajo.

Durante la pandemia y las intensas cuarentenas, debió idear un sistema de prácticas online para nivelar a sus estudiantes, trabajo que lo realizó de manera simultánea con otros establecimientos salesianos de Linares y Natales así como también con la Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez. Coordinando el trabajo con las redes externas al colegio, aseguró el desarrollo de planes de alternancia que posibiliten una mejor formación profesional de sus estudiantes, logrando que 95% de la promoción de cuarto medio se titulara.

“Fue un desafío bastante grande, pero tenía que pensar que las alumnas no podían terminar el año sin tener experiencias pedagógicas con las más pequeñas, que es la labor de ellas. Lo que hice fue buscar los colegios que nos podrían recibir, de forma virtual, para que las estudiantes pudieran llevar a cabo las actividades pedagógicas. Siempre estoy dispuesta a llevar ideas nuevas, trabajar con jóvenes, porque ello nos obliga a renovarnos, a aprender de la tecnología, que a todos nos cuesta bastante, pero teníamos que trabajar más para desarrollar clases bien planificadas y lograr que ellas se interesen en aprender más cada día”, dijo María Inés Saldivia, mientras exhibía la medalla Gabriela Mistral.

La docente destacada tiene 2 hijos y su marido Blahienco Vrsalovic, se muestra orgulloso del trabajo desarrollado por su compañera de vida. “Esta profesión, yo la elegí como vocación, todo lo he hecho desde el corazón, es lo que me nace, quiero que mis estudiantes sean cada día mejores, que piensen en su futuro, que no sólo se queden con el cuarto medio, sino que vayan mucho más allá, siempre las incentivo a eso. Si eligieron esta especialidad de atención de párvulos, lo deben hacer bien, siempre”, agrega María Inés Saldivia.

María Inés trabajó durante 25 años en el área parvularia de Insafa, asumiendo hace 5 años como jefa de carrera y docente de la especialidad de párvulos. Al igual que muchos docentes, ella también debió adaptarse a una nueva realidad, en donde debió demostrar su enorme vocación por la docencia al buscar formas innovadoras de enseñanza para sus estudiantes, asistiendo y apoyando a cada una de sus alumnas para que se sintieran acompañadas en los duros meses de la pandemia, concordando que las clases presenciales ha sido primordiales e irremplazables.