Sindicato de Trabajadores de Enap, “Valoramos la presentación del proyecto para que Enap ingrese al mercado de la distribución de gas licuado”

Apreciamos la presentación del diputado Gaston Saavedra del proyecto para permitir que Enap participe del mercado de distribución de gas, esto permitiría tener una competencia que sin lugar a duda permitirá regular evitando un sobreprecio de este vital elemento como sucede hoy con la actual y única distribuidora en la región como lo es Gasco, señalo el vicepresidente del sindicato Enap Alejandro Avendaño.

El proyecto presentado por el diputado Saavedra lleva el nombre “Gas a precio justo” que busca regular el precio de venta del gas y haya competencia real en el precio del gas que hoy es de un valor abusivo.

Enap como empresa estatal no solo cumpliría su rol social si no que le permitiría vender directamente y lograría evitar el sobreprecio que hoy el gas licuado tiene no solo en la región si no que así también en el resto del país.

Enap en Magallanes tiene todo para poder hacer distribución de gas licuado, la materia prima (gas), en Cabo Negro tiene el patio de llenado de cilindros y que hoy es el que utiliza Gasco para hacer el llenado de cilindros.

En tanto en Punta Arenas, Porvenir y Natales a pesar de tener gas natural, hay muchos sectores donde este vital elemento no llega, y se ven en la necesidad de comprar gas en cilindros, como así también todo el sector pesquero que deben pagar estos altos costos abusivos, para que decir lo que sucede en Williams donde no solo no tienen gas natural y están obligados a ocupar gas licuado que por su alto costo deben hacerlo muy reducido y para calefaccionar deben complementar con el uso de leña cuyo costo por tronco es de $ 500 cada uno.

El proyecto “Gas a precio justo” ya ingreso a la Cámara de Diputados, donde será tramitado en la comisión de Economía y de ser aprobado su implementación podría comenzar en el transcurso del próximo año.

Hacemos un llamado a los parlamentarios de la región a sumarse y apoyar este proyecto que le permita a Enap poder distribuir y con ello regular los valores del gas licuado que hoy nadie puede desconocer que son abusivos, finalizo señalando Avendaño.