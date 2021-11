Adultos mayores finalizan talleres municipales organizados durante el año

Durante esta semana, comenzaron los cierres de actividades de los talleres preparados desde la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas, para los adultos mayores de la comuna.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, acompañó el cierre del taller Activación de la Memoria, y valoró la participación de las personas mayores, sobre todo a pesar de la pandemia y las condiciones sanitarias imperantes. “Un año complejo que comenzó con cuarentena y que generó que muchos de los cursos comenzaran vía online. Nosotros como Municipalidad no hemos dejado de trabajar ningún día ni de ofrecer cursos a nuestra gente grande. Hoy estamos terminando uno de los 18 talleres que estamos ofreciendo como Unidad del Adulto Mayor de Punta Arenas, que ha permitido que casi 700 vecinos estén con estos cursos”, afirmó la autoridad comunal.



El taller Activación de la Memoria inició de manera online y en el segundo semestre 27 personas mayores se incorporaron de manera presencial, reuniéndose todos los lunes para participar de distintas actividades.

“Gracias a este curso me di cuenta lo que el cerebro necesitaba desarrollar.

Volver a reencontrarse, porque había muchas cosas que yo me había olvidado. Así que sumas, restas, volver a empezar. Para mí ha sido magnífico y el hecho de que pudiera ser presencial me ha servido de harto, porque tuve convivencia, me iban corrigiendo ahí mismo, y me sirvió un poco para salir de la pandemia, del proceso que igual es complicado”, afirmó Juana Sollner, quien sufrió un accidente cerebro vascular y los cursos le han ayudado a superarlo.



El taller consideró distintas actividades, como pausas activas, problemas matemáticos, memorice, origami, juego cortex, ABC de los lugares, entre muchas otras.