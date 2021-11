Directora de Sercotec se reunió con los/asbeneficiarios/as del programa Reactívate Industria de la Belleza para su certificación

• Son 147 los adjudicados a nivel regional que se beneficiaron con un monto máximo de hasta $3 millones de pesos para la adquisición de activos fijos, capital de trabajo e implementos para protocolos covid-19 en su negocio

Punta Arenas, martes 16 de noviembre del 2021: La directora del Servicio de Cooperación Técnica, María Soledad Solo de Zaldívar, se reunió durante la jornada de la mañana con las y los adjudicados del programa Reactívate Industria de la Belleza, el cual entrega un subsidio no reembolsable, que permite adquirir activos fijos, capital de trabajo, gastos en promoción y publicidad, así como la adquisición de materiales necesarios para implementar protocolos ante el covid-19. “Desde el Centro de Negocios de Punta Arenas, nos encontramos en la certificación del programa Industria de la Belleza, donde pudimos beneficiar a 147 personas a nivel regional con este tremendo e importante rubro, donde cada uno de ellos recibirá $3 millones de pesos, en total son $440 millones de pesos destinado para este programa, como siempre estamos trabajando para todos los micro y pequeños empresarios de nuestra región porque Sercotec te apoya”, comentó la directora de SERCOTEC.

En Punta Arenas fueron 119 los adjudicados, para Puerto Natales, 23, Porvenir 4 y Cabo de Hornos 1 beneficiario, que gracias al programa podrá inyectar recursos para la economía de su negocio. Cabe destacar que algunos de los oficios que entra en el rubro de la belleza son los estilistas, manicuristas, cosmetología, podología, depiladoras, barberías, entre otros.

Alejandra Ascencio, una de las beneficiarias comentó en el Salón del Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas, ubicado en Chiloé 1850 que, “estoy super agradecida, no lo esperaba. Gracias a Sercotec por esta oportunidad, gracias a la directora igual por pelear los fondos”, dijo. Además, con los recursos que entrega el programa comentó que, “los ocuparé en implementación, en materiales, yo me dedico a limpieza fáciles, lifting de pestañas y micropigmentación facial, es algo que me encanta y me vino perfecto para poder surgir y empezar sola. Estoy muy contenta con el proyecto, les recomiendo a todos los micro y pequeños empresarios que postulen a los fondos que entrega Sercotec”.

Por otro lado, Patricia Arcila, dueña de Alternativa de la Patagonia, se dedica a la elaboración de productos de belleza como cremas, productos capilares, aceite para las uñas, aceites para el pelo, entre otros. “Fuimos beneficiadas con este maravilloso fondo que nos ayuda muchísimo a implementar nuestro laboratorio, así que felices de haber participado en un proyecto como éste”, dijo.

“Este es un buen momento para postular a los fondos de Sercotec porque las exigencias son las mínimas, así que hay que acercarse al Servicio, al Centro de Negocios, hay capacitaciones en todas las áreas que sirven muchísimo para este tipo de postulaciones y para postular de manera asertiva”, comentó Patricia.

Este conversatorio y certificación del programa Reactívate Industria de la Belleza, seguirá el miércoles 17 en el Centro de Negocios para que la directora del Servicio se reúna con todas y todos los beneficiarios que son de la comuna de Punta Arenas.