Más de 80 test de glicemia realizó la seremi de salud en actvidad de prevención y consejería

La actividad se realizó en la Galería Gran Palace y contó con el apoyo de estudiantes de las carreras de Nutrición y Enfermería de la Universidad de Magallanes.

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes 2021 el pasado 14 de noviembre y cuyo lema local es “Para un futuro sin diabetes, ¡Me cuido hoy!”, esta tarde la Seremi de Salud Magallanes realizó una actividad de prevención, enfocada en la toma de hemoglucotest y consejería, instancia que fue apoyada por alumnos de las carrera de Nutrición y Enfermería de la Universidad de Magallanes.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

La diabetes es una importante causa de problemas visuales (retinopatía diabética), insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

Al respecto el Seremi (s) Eduardo Castillo señaló que: “Estamos conmemorando el día internacional de la Diabetes en un trabajo en conjunto con las carreras de enfermería y nutrición de la Universidad de Magallanes con quienes hemos trabajado en este tiempo en la prevención de esta enfermedad, por los efectos que significa a largo plazo, las dificultades y daños que puede generan a la salud de las personas y el riesgo que tienen de diálisis , ceguera, amputaciones, entre otras. Por eso nos parece importante prevenir y cambiar las conductas que tenemos y por sobre todo recordar que en tiempos de pandemia esta es una de las enfermedades que provoca en las personas COVID un mayor agravamiento, por lo tanto es muy importante la detección precoz como el tratamiento adecuado”

Situación Magallanes

En Chile, la prevalencia de la Diabetes Mellitus 2 ha ido aumentando en las últimas décadas. En la Región de Magallanes la diabetes mellitus entre enero-junio 20 la prevalencia (según población FONASA inscrita año 2021 en la Red Magallanes), es de 14.059 usuarios.

En tanto la Población bajo control en programa de salud cardiovascular (Enero – junio 2021) es de 21.095 usuarios. Por su parte las personas bajo control en programa cardiovascular con diagnóstico de diabetes mellitus: 7.703 usuarios.

Es importante señalar que en Magallanes el 36.5% de la población diabética es parte del programa cardiovascular.

En tanto, lo que respecta la distribución por sexo de la población diabética bajo control en programa cardiovascular en Magallanes:

Mujeres: 4573 usuarios (59.4%)

Hombres: 3130 usuarios (40.6%)

La enfermera (s) del programa de Salud Cardiovascular de la SEREMI de Salud, Solange Robinson agregó que: “Actualmente nosotros estimamos una prevalencia, tomando en cuenta que la población inscrita de Fonasa, de 14.000 usuarios que en la región tendrían el diagnostico de diabetes. Solo en el Programa Cardiovascular regional tenemos 7.700 usuarios, por lo tanto hay un gran margen de usuarios que no han podido ser contralados o que quizás tampoco saben el diagnostico de diabetes que tienen, por eso nosotros como SEREMI junto a la Universidad quisimos realizar esta jornada de promoción junto con la comunidad tomar el peso de lo que significa ser un paciente crónico con Diabetes Mellitus. A veces estamos muy acostumbrados a que este la diabetes presente en nuestras familias, pero no le tomamos el peso efectivamente de las graves consecuencias que tiene esta enfermedad y como afecta la calidad de vida de las personas. La concientización se puede trabajar desde muy edades muy temprano. Sobre todo, con los altos índices de obesidad y sobrepeso que existen en la región”

“Es una enfermedad peligrosa porque es silenciosa. En las primeras etapas, produce un daño que la persona no percibe y pude generar daños en la visión, renales y en la circulación. Cuando la patología inicia su desarrollo, puede producir muchas más complicaciones, por eso es necesario prevenir”, agregó el Seremi (s) Castillo.

La diabetes está directamente relacionada con el aumento del sobrepeso, la obesidad, y la inactividad física en la población, y causa más de 5 millones de muertes al año (Federación Internacional de la Diabetes (FID, 2014). De estas, entre un 50% a 80% se deben a causas cardiovasculares, principalmente por infarto agudo al miocardio y ataque cerebrovascular (OMS, 2014).

La diabetes es además una causa importante de discapacidad, es la principal causa de amputación no traumática, la primera causa de ingreso a un programa de diálisis y produce ceguera. Es factor de riesgo y puede causar insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.