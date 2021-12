Académicos agrupados en CEUDEFF abogan por una descentralización fiscal y financiera efectiva en Chile

Reunidos en la Universidad de Magallanes en una instancia de análisis y discusión, plantearon que sin los recursos suficientes y la carencia de mecanismos de control adecuados para llevar adelante el proceso descentralizador, esta tarea se vuelve “una quimera”.

-Como punto a favor destacaron la figura de los nuevos gobernadores regionales, quienes, a su juicio, podrían dar un impulso relevante a este tema en cada uno de los territorios.

El Centro de Estudios Universitarios sobre Descentralización Financiera y Fiscal (CEUDEFF), es una organización conformada recientemente por docentes de Derecho Tributario de siete planteles de educación superior del país: la Universidad de Magallanes (UMAG) la Universidad Austral de Chile (UACh), la Universidad de Talca (UTalca), la Universidad O’Higgins (UOH), la Universidad Católica de Valparaíso (UCV), la Universidad Católica del Norte (UCN) y la Universidad Diego Portales (UDP).

El propósito de su creación responde a la necesidad de estudiar los desafíos y alcances de la descentralización fiscal y financiera en Chile, sobre todo, en medio de un escenario político e institucional en donde se están discutiendo grandes cambios para el país, como es el caso de la nueva Constitución que se encuentra redactando la Convención Constitucional y los trámites legislativos asociados a dos nuevos marcos legales: la elección de los gobernadores regionales y el fortalecimiento de la regionalización.

En este contexto y como uno de las primeros hitos de trabajo en red, la agrupación se dio cita en la Universidad de Magallanes (UMAG) los días 25 y 26 de noviembre y, en formato híbrido, llevaron a cabo el seminario “Sin lucas ni control, no hay descentralización”, una instancia de debate e intercambio de miradas que abordó el tema en sus variadas dimensiones, y desde el cual se abogó por una descentralización financiera y fiscal en Chile realmente efectiva.

De esta forma, la discusión se desarrolló por medio de cuatro mesas de diálogo sobre: Descentralización, Constitución Financiera, Ingresos Públicos y Presupuesto y Control, a las que sumó también un panel especial de cierre de la actividad sobre los retos actuales de este proceso que fue encabezado por el gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies Añón.

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UMAG, Dra. Sonia Zuvanich, destacó la iniciativa impulsada por el Departamento de Ciencias Jurídicas y valoró lo atingente de su realización, toda vez que no sólo analiza el “status quo” de la situación, sino también, los avances en la discusión, como lo es el proyecto de Ley que hoy se tramita en el Congreso. “Con el objetivo de aportar a la discusión actual hoy día un grupo interdisciplinario de académicos y profesionales convocados por la Universidad de Magallanes, se reúne para analizar las implicancias de los cambios propuestos por el proyecto de Ley de descentralización financiera y hacer sus aportes”, destacó.

Una real descentralización

El profesor y abogado Álvaro Magasich, director de CEUDEFF planteó que lo que el grupo propone es que sí es posible una descentralización pero que sin los recursos suficientes para que eso sea real, “esto se va convertir en algo más bien eventual y no una cuestión que nos sirva a todos, sino que una quimera, una imagen y no una cosa efectiva ni eficiente”, sostuvo.

Esto, a su juicio, se traduce en que “exista una descentralización en materia de ingresos, una descentralización en materia de gastos –que no significa otra cosa que la posibilidad de decidir sobre los ingresos que tienen los entes territoriales – y, finalmente, que existan los controles para evitar una desviación de estos ingresos que se les otorgan a las comunidades territoriales”.

Pero ¿cuáles serían los mecanismos más eficientes para lograr aquello? Magasich responde, por ejemplo, que, en torno a los ingresos, debiera existir la posibilidad de que ciertos tributos queden a favor de los entes regionales y locales. “Hoy día existe eso -puntualiza- pero en forma bastante disminuida”. Lo segundo es que las transferencias que da el Estado “arrojen ciertas seguridades”, dice. “Hoy día, teóricamente, el Estado tiene que transferir a las regiones el 5% de la recaudación tributaria nacional, cuestión que no sucede, es solamente un 2%. Entonces queremos que exista seguridad y certeza en las regiones de cuánto es lo que van a recibir en sus épocas”.

Para todo esto, afirma que la existencia del gobernador es clave. “Hoy día estamos en un contexto importantísimo, un contexto que está dado por la Convención Constitucional, donde se está repensando cómo nos vamos a comportar, cuáles van a ser nuestras conductas recíprocas que tenemos que realizar y formalizar en la Constitución y en las leyes, por un lado, y por otro, es es que por primera vez aparecen los gobernadores regionales que son un una entidad que tiene vinculación con las regiones, que no depende de la autoridad central, por lo tanto, ellos representan a una comunidad y no representan al Presidente de la República. Ellos tienen que cumplir el programa propio no el que viene desde el centro y eso es tremendamente significativo”, concluyó.